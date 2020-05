News Brevi – 07.05.2020

L’EBAA ACCOGLIE CON FAVORE LA NUOVA DEADLINE PER ADS-B COMPLIANCE – L’European Business Aviation Association (EBAA) ha accolto con favore la decisione della Commissione Europea di prorogare di sei mesi la deadline per ADS-B compliance riguardo i business aviation operators. La Commissione Europea ha annunciato di prorogare di sei mesi la deadline per equipaggiare con ADS-B i nuovi aeromobili, al 7 dicembre 2020, citando l’impatto devastante della crisi COVID-19 sugli operatori aerei. “Lo scoppio della pandemia Covid-19 e il conseguente impatto sul settore dell’aviazione ha portato a ostacoli imprevedibili per gli operatori aerei nel proseguire le loro attività per portare l’aeromobile in conformità con il mandato ADS-B”, ha affermato la CE nel suo regolamento modificato. EBAA apprezza inoltre l’ulteriore flessibilità offerta dalla Commissione Europea per quanto riguarda gli accordi di transizione, nonché l’esenzione per gli aeromobili che interromperanno le operazioni prima del 31 ottobre 2025. Il regolamento adattato afferma che gli operatori di aeromobili realizzati prima del 7 dicembre 2020 hanno tempo fino al 7 giugno 2023 per conformarsi all’ADS-B equipage mandate, se hanno stabilito un retrofit compliance program prima della nuova deadline del 7 dicembre e l’operatore non ha ricevuto fondi dall’Unione europea per rendere l’aeromobile ADS-B compliance. Commentando la decisione, Athar Husain Khan, EBAA Secretary-General, ha dichiarato: “L’EBAA ha sempre sostenuto la ADS-B surveillance technology e, sebbene alcuni dei nostri membri siano già conformi, ci sono alcuni che avranno difficoltà a soddisfare i requisiti durante la crisi”. “L’ADS-B surveillance technology consente di trasmettere periodicamente informazioni sugli aeromobili, come identità, velocità o posizione, derivate da sistemi di bordo, consentendo così di rintracciare l’aeromobile da terra a fini di sorveglianza. Questa tecnologia modernizza i ground surveillance systems, con il potenziale di razionalizzare l’European radars network”, afferma la Commissione Europea.

I PRATT & WHITNEY CUSTOMER TRAINING CENTERS SI ADATTANO PER SODDISFARE LA LORO MISSIONE – Apprendimento a distanza, riapertura graduale e altre misure progettate per fornire formazione di alta qualità anche attraverso una pandemia: è così che i Pratt & Whitney Customer Training Centers in Cina, India e Stati Uniti affrontano momenti difficili. “Questa crisi ha unificato i Pratt & Whitney Customer Training Centers attraverso un’esperienza condivisa”, ha affermato Zonda Feulner, director of Customer Training. “La collaborazione e l’innovazione da parte del team hanno portato a risultati sorprendenti e mettono davvero in evidenza ciò che possiamo realizzare quando lavoriamo tutti insieme”. Il China Customer Training Center (CCTC) ha riaperto all’inizio di aprile e da allora ha tenuto tre in-person GTF engine courses ai membri dell’Aircraft Maintenance and Engineering Corporation e della Chinese airline Qingdao. Tutti e tre i training centers offrono corsi di formazione a distanza per i dipendenti, inclusi theory-based engine maintenance and familiarization courses. Il CTC ha anche personalizzato corsi remoti per i dipendenti, per conoscere aspetti del Pratt & Whitney commercial engines business, come marketing, leasing e campaign analysis. Oltre a fornire opportunità di apprendimento a distanza per i dipendenti, il global training team sta estendendo gli engine maintenance and engineering course anche a clienti esterni.

EMIRATES: LE SKYWARDS MILES IN SUPPORTO DI EMIRATES AIRLINE FOUNDATION – Grazie alle donazioni dei clienti, Emirates Airline Foundation ha utilizzato la cifra di 132 milioni di Skywards Miles per avere un impatto positivo sulla vita e sul sostentamento di oltre 90.000 persone, principalmente bambini, che vivono in alcune delle comunità più povere del mondo. Nello stesso periodo, dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, la Fondazione ha inoltre donato oltre 6,5 milioni di AED a 22 progetti in 12 paesi. La Fondazione, fondata nel 2003, sostiene regolarmente 32 progetti e organizzazioni non governative (ONG) in 18 paesi in tutto il mondo attraverso donazioni dei clienti, corporate sponsorships e Emirates funds. La Fondazione fa inoltre appello ai clienti di Emirates per la donazione di Skywards Miles. Sir Tim Clark, President Emirates Airline and Chairman of the Emirates Airline Foundation, ha dichiarato: “Emirates cerca sempre modi significativi con cui possiamo contribuire alle comunità locali e globali che serviamo, sponsorizzando eventi sportivi e culturali di livello mondiale, supportando il commercio e il turismo, o cause della comunità. Emirates Airline Foundation è il nostro passion project e lavoriamo con partner e ONG in tutto il mondo che mirano a raggiungere le comunità trascurate, ignorate e più povere del pianeta”. I clienti che desiderano donare le loro miglia Skywards possono farlo anche tramite www.emirates.com/skywards.