Rolls-Royce: forte taglio dei costi, ma saranno necessarie decisioni difficili

Durante l’Annual General Meeting di Rolls-Royce, nel suo aggiornamento agli azionisti, il Chief Executive Warren East commenta : “In questo periodo di incertezza senza precedenti, abbiamo rapidamente adattato il nostro business per salvaguardare il futuro per tutti i nostri stakeholder. Abbiamo implementato procedure di sicurezza avanzate per proteggere le nostre persone e stiamo fornendo assistenza pratica per combattere l’impatto di COVID-19 nei paesi in cui operiamo. Nel Regno Unito, ad esempio, abbiamo messo le nostre competenze nella produzione e nella supply chain per aumentare l’offerta di ventilatori per gli ospedali. Abbiamo anche rafforzato la resilienza finanziaria del Gruppo per garantire che saremo ben posizionati per resistere alla pandemia. Stiamo lavorando duramente per mitigare l’interruzione a breve termine causata da COVID-19 e stiamo facendo progressi più forti del previsto sulle nostre azioni di mitigazione, dandoci la fiducia che ora possiamo offrire fino a £1,0 miliardi di risparmi quest’anno. Tuttavia, dobbiamo anche prendere decisioni difficili ma necessarie per garantire che il Gruppo emerga da questo periodo con la base di costo adeguata per quello che sarà un commercial aerospace market più piccolo che potrebbe richiedere diversi anni per riprendersi. Sono orgoglioso della dedizione e dell’impegno dei miei colleghi e sono grato per il continuo supporto dei nostri azionisti e degli altri stakeholder in questo momento difficile”.

“In prospettiva, si prevede che la gravità dell’interruzione causata da COVID-19 porterà a un commercial aerospace market più piccolo che potrebbe richiedere diversi anni per riprendersi. Di conseguenza, stiamo perseguendo attivamente cambiamenti nelle nostre attività, in particolare in Civil Aerospace, per allinearci meglio alle condizioni di mercato a medio termine. Ci impegniamo a lavorare con i nostri rappresentanti sindacali e i dipendenti, nonché con i nostri clienti e fornitori, mentre ci adeguiamo alle nuove prospettive e stabiliamo una base di costi più adeguata al fine di garantire il futuro a tutti gli stakeholder. Abbiamo promesso di fornire al nostro personale ulteriori dettagli sull’impatto della situazione attuale sulla dimensione della nostra forza lavoro entro la fine di questo mese e ci consulteremo con i dipendenti interessati a tempo debito.

Le Civil Aerospace widebody engine flying hours sono inferiori di circa il 40% rispetto alle nostre aspettative precedenti per i primi quattro mesi dell’anno. Ciò ha rispecchiato un calo del 90% ad aprile, poiché le compagnie aeree di tutto il mondo hanno temporaneamente messo a terra ampie proporzioni delle loro flotte. Come risultato di questo livello inferiore di attività, stiamo attuando una significativa riduzione del volume delle service visits nei nostri maintenance, repair and overhaul (MRO) shops per il 2020 rispetto ai nostri piani originali e di conseguenza ora prevediamo che i volumi MRO nel 2020 saranno inferiori ai livelli del 2019. Inoltre, i nostri airframe customers hanno ridotto i tassi di produzione degli aeromobili e di conseguenza attualmente prevediamo di consegnare circa 250 motori widebody nel 2020, in calo rispetto alla nostra precedente guidance di 450”, afferma il costruttore.

“Abbiamo adottato una serie di azioni immediate per adattarci alle attuali condizioni di mercato. Questi includono il lavoro con la nostra supply chain per ridurre gli approvvigionamenti diretti e la messa in aspettativa di 4.000 nostri dipendenti nel Regno Unito. Non si prevede che queste azioni avranno un impatto sul recupero del Trent 1000, in cui restiamo concentrati sul ripristino della piena salute della flotta. Ora disponiamo di un numero sufficiente di motori revisionati e di riserva per ridurre gli aircraft on ground (AOG) a una decina circa una volta che il traffico aereo riprenderà, ben avviati verso il nostro obiettivo per ridurre gli AOG a cifre singole entro la fine del secondo trimestre.

La diversità delle nostre unità aziendali ci rende più resilienti, con quasi la metà delle nostre vendite provenienti dai non-Civil Aerospace market. Ad oggi, la nostra attività nel Defence business è stata solida, sebbene l’impatto del distanziamento sociale e dell’isolamento sulle nostre operazioni e su quelle dei nostri fornitori rappresenti un rischio potenziale per i livelli di attività. Stiamo monitorando attentamente la nostra supply chain e intraprendendo azioni, ove possibile, per mitigare l’impatto sulla nostra produttività”, conclude Rolls-Royce.

