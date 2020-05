News Brevi – 09.05.2020

SAS: FORTE CALO DI TUTTI GLI INDICATORI DI TRAFFICO AD APRILE – La scheduled capacity di SAS è diminuita di quasi il 95% rispetto allo scorso anno a causa della pandemia COVID-19 in corso. Ad aprile è stato mantenuto solo un network limitato in Norvegia e Svezia. “Continuiamo ad affrontare tempi difficili che stanno avendo un impatto radicale sulla nostra attività. Anche se nessuno può prevedere esattamente come si evolverà la domanda passeggeri nei prossimi mesi e anni, è chiaro che ci vorrà molto più tempo di quanto precedentemente previsto. A nostro avviso, ci vorrà fino al 2022 prima che la domanda inizi a raggiungere i livelli pre-COVID-19. La situazione attuale ci obbliga a prendere tutte le misure possibili per ridurre i costi e preservare il denaro per poter uscire da questa crisi come parte sostenibile, redditizia e vitale delle infrastrutture scandinave. Purtroppo abbiamo dovuto avviare processi per ridurre le dimensioni della nostra forza lavoro futura fino a 5.000 posizioni a tempo pieno. Come parte del nostro lavoro in corso per salvaguardare il nostro futuro, sono grato e lieto che ci siamo assicurati la linea di credito revolving da 3,3 miliardi di corone svedesi garantita dagli stati di Svezia e Danimarca. Questa ulteriore liquidità, insieme alle nostre misure di riduzione dei costi avviate, ci darà il tempo necessario per esplorare ulteriori opportunità per salvaguardare la nostra attività”, afferma Rickard Gustafson, CEO SAS. Riguardo il traffico totale, ad aprile la compagnia ha trasportato 95.000 passggeri (-95,7% rispetto ad aprile 2919). La capacità in ASK è diminuita del 93,9% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, mentre il traffico in RPK è in calo del 97,8%. Il load factor del mese si attesta al 26,8% (-48,1 punti percentuali).

LATAM AIRLINES GROUP: MASCHERINE OBBLIGATORIE A BORDO – LATAM Airlines Group e le sue sussidiarie hanno annunciato l’uso obbligatorio di mascherine sia per i passeggeri che per l’equipaggio, seguendo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e della International Air Transport Association (IATA). Questa misura si aggiunge all’obbligo di utilizzo delle mascherine stabilita dall’autorità sanitaria sui voli in Cile da metà aprile. L’acquisizione di detti elementi di protezione è responsabilità di ciascun passeggero. Per quanto riguarda la protezione dei lavoratori LATAM, gli equipaggi e i team nelle aree operative saranno dotati di dispositivi di protezione individuale (DPI), come mascherine, guanti e gel igenizzanti. Inoltre, la compagnia ha modificato parte degli impianti di manutenzione in Brasile e Cile per la produzione di mascherine che verranno utilizzate dai team.

AMERICAN AIRLINES E HYATT: COMPLIMENTARY VACATIONS PER GLI OPERATORI DI NYC HEALT + HOSPITAL/ELMHURST – In riconoscimento della straordinaria assistenza che forniscono alla comunità, American Airlines e Hyatt Hotels Corporation hanno annunciato che assegneranno a migliaia di health care professionals di NYC Health + Hospitals/Elmhurst, complimentary vacations di tre notti, per aiutarli a ricaricarsi e riconnettersi con i loro cari, una volta che saranno in grado di prendersi del tempo per sé. American Airlines e Hyatt si stanno unendo per mostrare il loro apprezzamento per uno degli ospedali più colpiti da COVID-19 negli Stati Uniti. Medici, assistenti medici e infermieri, food service teams, staff di NYC Health + Hospitals/Elmhurst avranno roundtrip flights con American Airlines verso Hyatt hotels in destinazioni selezionate negli Stati Uniti e nei Caraibi. “Ogni lavoratore in Elmhurst ha visto e affrontato sfide che molti di noi non possono immaginare. Hanno dato tanto di se stessi e hanno scelto di servire la loro comunità con cura, compassione ed equità per ogni paziente”, ha affermato Robert Isom, Presidente di American Airlines. “Quando saranno in grado di prendersi una pausa, speriamo che il tempo preso possa aiutare loro e i loro cari a ricaricarsi e che provino il nostro più profondo apprezzamento per il loro sacrificio ed eroismo”.