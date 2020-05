Avianca entra nel Chapter 11 process per ristrutturare la compagnia

Avianca Holdings SA e alcune delle sue sussidiarie e affiliate hanno presentato una voluntary petitions ai sensi del Chapter 11 dell’United States Bankruptcy Code. LifeMiles, il programma di fidelizzazione di Avianca, è gestito da una società separata e non fa parte del processo.

Ciò è stato reso necessario dall’impatto imprevedibile della pandemia COVID-19, che ha comportato un calo del 90% del traffico passeggeri globale e si prevede che ridurrà le entrate del settore in tutto il mondo di $314 miliardi, secondo l’International Air Transport Association. Le scheduled passenger operations di Avianca sono state messe a terra da metà marzo, riducendo i ricavi consolidati di oltre l’80% e esercitando una pressione significativa sulle sue riserve di cassa.

Attraverso il Chapter 11 reorganization process, Avianca intende proteggere e preservare le operazioni affinché possa continuare a operare e servire i clienti con viaggi aerei sicuri e affidabili, secondo i più rigidi protocolli di biosicurezza, man mano che le restrizioni di viaggio di COVID-19 vengono gradualmente revocate; garantire la connettività e guidare gli investimenti come compagnia aerea di bandiera della Colombia, servendo oltre il 50% del mercato interno in Colombia e fornendo un servizio non-stop essenziale in tutti i mercati del Sud America, Nord America ed Europa, nonché continuando le operazioni cargo, giocando un ruolo chiave ruolo nella ripresa economica della Colombia e degli altri mercati chiave a seguito della pandemia di COVID-19; preservare posti di lavoro in Colombia e in altri mercati in cui opera la compagnia, con Avianca direttamente responsabile di oltre 21.000 posti di lavoro in tutta l’America Latina, di cui oltre 14.000 in Colombia; ristrutturare il bilancio e gli obblighi della compagnia per consentire ad Avianca di esplorare gli effetti della pandemia di COVID-19, nonché di affrontare in modo esaustivo responsabilità, locazioni, ordini di aeromobili e altri impegni.

“Avianca sta affrontando la crisi più impegnativa della nostra storia centenaria mentre affrontiamo gli effetti della pandemia di COVID-19”, ha dichiarato Anko van der Werff, Chief Executive Officer of Avianca. “Nonostante i risultati positivi ottenuti dal nostro piano “Avianca 2021” riteniamo che, a fronte di una messa a terra completa della nostra flotta e di una ripresa che sarà graduale, entrare in questo processo è un passo necessario per affrontare le nostre sfide finanziarie“.

“Quando le restrizioni ai viaggi aerei su mandato del governo saranno revocate e saremo in grado di riprendere gradualmente i voli dei nostri passeggeri, non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai nostri dipendenti e di svolgere un ruolo di primo piano nel rilanciare l’economia in Colombia e negli altri mercati chiave. Apprezziamo molto la dedizione dei nostri dipendenti al servizio degli oltre 30 milioni di passeggeri che volano ogni anno con la nostra compagnia aerea. Rimaniamo impegnati nel nostro scopo di mettere in contatto persone, famiglie e aziende. I nostri clienti possono essere certi di poter continuare a dipendere da Avianca per un servizio sicuro, affidabile e di alta qualità e i nostri stimati membri LifeMiles possono aspettarsi di accumulare e riscattare miglia normalmente”, ha continuato Van der Werff.

Avianca – come molte altre compagnie aeree in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, l’Unione Europea e l’Asia, nonché in America Latina – sta cercando sostegno finanziario dai governi dei paesi in cui fornisce servizi essenziali. Avianca continua a impegnarsi in discussioni con il governo della Colombia, nonché con quelli degli altri mercati chiave, in merito a strutture finanziarie che fornirebbero ulteriore liquidità attraverso il Chapter 11 process e svolgere un ruolo vitale nel garantire che la compagnia emerga dalla riorganizzazione supervisionata dal tribunale come vettore altamente competitivo e di successo nelle Americhe. Nel frattempo, mentre queste discussioni sono in corso, la compagnia intende utilizzare il proprio denaro contante, combinato con i fondi generati dalle sue operazioni in corso (come il cargo), per supportare l’attività durante il processo di riorganizzazione sotto la supervisione del tribunale.

Van der Werff ha aggiunto: “Riteniamo che una riorganizzazione ai sensi del Chapter 11 sia la migliore strada da percorrere per proteggere i servizi essenziali di trasporto aereo che offriamo in Colombia e in altri mercati in tutta l’America Latina. Avianca opera da oltre 100 anni, è solo la seconda compagnia aerea al mondo a raggiungere questo traguardo. Siamo fiduciosi che attraverso questo processo potremo continuare ad attuare il nostro piano “Avianca 2021″, ottimizzare la nostra struttura di capitale e la nostra flotta di velivoli e – con il sostegno del governo – emergere come una compagnia aerea migliore, più efficiente che opererà per molti altri anni”.

Il Chapter 11 process è un processo legale consolidato negli Stati Uniti d’America, riconosciuto da altri paesi in tutto il mondo. Il processo è temporaneo e, secondo la legge degli Stati Uniti, consente a una società di riorganizzare e completare una ristrutturazione finanziaria sotto la supervisione del sistema giudiziario degli Stati Uniti, pur continuando le sue operazioni sotto la supervisione del board of directors and management team. Molte compagnie aeree, hanno utilizzato il processo per riorganizzare i propri obblighi finanziari ed emergere come organizzazioni più forti. La stessa Avianca è stata sottoposta a un Chapter 11 process nel 2003.

(Ufficio Stampa Avianca)