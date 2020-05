Gulfstream: procede lo sviluppo del G700

Gulfstream Aerospace ha annunciato che il secondo e il terzo Gulfstream G700 test aircraft hanno preso il volo, avanzando ulteriormente verso la certificazione e le consegne ai clienti.

Il secondo G700 flight-test aircraft ha effettuato il suo primo volo il 20 marzo, in partenza dal Savannah/Hilton Head International Airport (SAV) e volando per 2 ore e 58 minuti. Il velivolo ha raggiunto un’altitudine di 45.000 piedi/13.716 metri e una velocità di Mach 0,85. Anche il terzo flight-test aircraft è partito da SAV, volando per la prima volta l’8 maggio e sorvolando Savannah per 3 ore e 2 minuti. Ha anch’esso raggiunto un’altitudine di 45.000 piedi/13.716 metri una velocità di Mach 0,85.

“Il G700 flight-test program sta operando molto bene, come riflesso dei numerosi test che abbiamo condotto nei nostri ground labs”, ha affermato Mark Burns, president, Gulfstream. “Tutti e tre i flight-test aircraft si comportano esattamente come ci aspettavamo e questo ci aiuta a garantire una certificazione sicura e completa del velivolo più performante, più spazioso e tecnologicamente avanzato nella business aviation”.

I tre flight-test aircraft hanno volato per più di 100 ore dal primo volo del programma, il 14 febbraio. Il G700 ha raggiunto un’altitudine massima di 54.000 piedi/16.459 metri e una velocità massima di Mach 0.94.

Il corrente flight-test aircraft viene utilizzato, tra gli altri test, per envelope expansion, flutter testing, flying qualities and flight control, nonché per mechanical systems, flights into known icing and environmental control systems.

Il G700 è dotato di motori Rolls-Royce Pearl 700 e può volare a una high-speed cruise di Mach 0.90 per 6.400 miglia nautiche/11.853 chilometri. Il G700 include anche il Gulfstream Symmetry Flight Deck con electronically linked active control sidesticks, l’uso più esteso della tecnologia touch-screen nella business aviation e il pluripremiato Predictive Landing Performance System di Gulfstream.

(Ufficio Stampa Gulfstream – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)