Tre Boeing Dreamlifters trasportano dispositivi sanitari in Carolina del Sud

Boeing ha completato un’altra serie di COVID-19 airlift missions, impiegando tre aerei Dreamlifter per trasportare oltre 150.000 occhiali protettivi e face shields dalla Cina agli Stati Uniti. Boeing ha lavorato in collaborazione con la Medical University of South Carolina (MUSC) per fornire i personal protective equipment (PPE) a operatori sanitari in prima linea nel MUSC system.

“La consegna odierna mette i dispositivi di protezione individuale essenziali nelle mani degli operatori sanitari in prima linea della Carolina del Sud e aiuta il MUSC a sostenere ulteriormente la comunità durante la pandemia COVID-19”, ha dichiarato il presidente e CEO di Boeing, Dave Calhoun. “Sono incredibilmente orgoglioso dei Boeing team members in tutto il mondo per il loro lavoro nell’aiutare a fermare la diffusione di COVID-19 e grato al nostro governo e ai nostri partner industriali, che si sono uniti a noi nella risposta alla pandemia”.

Similmente alle precedenti missioni di trasporto aereo effettuate dal Dreamlifter, un converted Boeing 747-400 Large Cargo Freighter, il carico medico è stato trasportato nel lower lobe di tutti e tre i velivoli, mentre normalmente le 787 component parts vengono fatte volare nel main deck cargo hold. Boeing ha donato il costo della missione di trasporto, con Atlas Air che opera i voli per conto di Boeing. Boeing ha programmato voli aggiuntivi, per consegnare un totale di 400.000 unità PPE a MUSC nel prossimo futuro.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)