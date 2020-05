Skytrax annuncia la classifica World’s Best Airport 2020. Munich Airport nominato Best Airport in Europe

E’ stata annunciata da Skytrax la classifica World’s Best Airports 2020. Il Changi Airport di Singapore è stato votato World’s Best Airport 2020 dagli international air travellers per l’ottavo anno consecutivo. Seguono nella classifica il Tokyo Haneda Airport in seconda posizione e l’Hamad International Airport di Doha in terza. La top ten prosegue con il Seoul Incheon International Airport, Munich Airport, Hong Kong International Airport, Tokyo Narita International Airport, Central Japan International Airport, Amsterdam Schiphol Airport e Kansai International Airport.

Le classifiche Best Airports 2020 divise per traffico vedono tra gli aeroporti con 70+ milioni di passeggeri al primo posto Tokyo Haneda Airport; tra gli aeroporti con traffico tra 60 e 70 milioni di passeggeri al primo posto Singapore Changi Airport; il Toronto Pearson International Airport è al vertice tra gli aeroporti con traffico tra 50 e 60 milioni di passeggeri; Munich Airport è stato nomonato Best Airport 2020 tra gli aeroporti con traffico tra 40 e 50 milioni di passeggeri; l’Hamad International Airport di Doha primeggia tra gli aeroporti con traffico compreso tra 30 e 40 milioni di passeggeri.

Le classifiche locali, tra le altre, vedono:

Best Airport in Africa: Cape Town International Airport – Best Airport in Asia: Singapore Changi Airport – Best Airport in Australia/Pacific: Melbourne – Best Airport in Central America: Panama Tocumen International Airport – Best Airport in Central Europe: Munich Airport – Best Airport in China: Shanghai Hongqiao International Airport – Best Airport in Eastern Europe: Budapest International Airport – Best Airport in Middle East: Hamad International Airport – Best Airport in North America: Vancouver International Airport – Best Airport in South America: Jorge Chávez International Airport, Lima – Best Airport in Northern Europe: Helsinki-Vantaa.

Da sottolineare la nomina di Munich Airport come Best Airport in Europe.

Best Airport in Southern Europe è stato nominato l’Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport, mentre Amsterdam Schiphol ottiene la nomina di Best Airport in Western Europe.

Amburgo ottiene la nomina di Best Regional Airport in Europe.

Riguardo gli aeroporti italiani, Roma Fiumicino si classifica in 58° posizione nella World’s Top 100 Airports 2020 (82° nel 2019). Milano Malpensa si posiziona in 99° posizione (120° nel 2019).

L’aeroporto di Monaco si è classificato 5° in classifica generale, oltre ad aver ottenuto il titolo di “Best Airport in Europe”. E’ migliorato di due posizioni rispetto all’anno precedente. Tra gli aeroporti con traffico passeggeri annuale compreso tra 40 e 50 milioni, Monaco è al primo posto al mondo. Oltre al successo nella classifica generale, l’aeroporto di Monaco ha anche ottenuto eccellenti valutazioni in varie singole categorie. Dal punto di vista degli intervistati, Monaco è tra i best transfer airports e appartiene anche al primo gruppo al mondo per le modalità di ingresso. Inoltre, ci sono state valutazioni ottimali per strutture di servizio e ristoranti.

“Siamo lieti dell’enorme apprezzamento che gli ospiti di tutto il mondo hanno mostrato al nostro aeroporto. Questa fiducia ci aiuterà sicuramente a padroneggiare l’attuale situazione estremamente difficile a causa della pandemia Coronavirus”, ha osservato Jost Lammers, Chief Executive Officer Munich Airport. Lammers ha continuato: “Speriamo che molti passeggeri provenienti da tutto il mondo abbiano l’opportunità di beneficiare nuovamente degli elevati standard di servizio e comfort del nostro aeroporto il più presto possibile”.

Per l’aeroporto di Monaco, il premio è la continuazione di una serie notevole: questa è la tredicesima volta negli ultimi 15 anni che l’aeroporto è stato onorato come “Best Airport in Europe”.

I World Airport Awards derivano da un’indagine con passeggeri in tutto il mondo, oltre dodici milioni. I passeggeri di oltre 100 paesi hanno preso parte al sondaggio per sei mesi (da settembre 2019 a febbraio 2020) e valutato 550 aeroporti. La premiazione si è svolta virtualmente per la prima volta a causa della pandemia Coronavirus.

