SAS introduce misure per viaggi sicuri

SAS ha introdotto una serie di misure volte a soddisfare le nuove esigenze per prevenire la diffusione del coronavirus.

“La sicurezza di passeggeri e dipendenti viene sempre al primo posto per SAS. Gli studi dimostrano che un numero estremamente limitato di infezioni può essere ricondotto al trasporto aereo e SAS lavora costantemente per garantire che ciò rimanga vero”, afferma la compagnia.

SAS ha introdotto diverse misure durante la crisi Coronavirus per limitare la diffusione del virus durante il viaggio, dalla prenotazione del biglietto fino all’arrivo.

Dal 18 maggio al 31 agosto è obbligatorio per tutti i viaggiatori dai 6 anni in su indossare maschere dall’imbarco allo sbarco su tutti i voli SAS. Tutti gli aeromobili vengono puliti e disinfettati secondo le nuove procedure adattate alla situazione straordinaria.

Le nuove procedure di imbarco assicurano il mantenimento della migliore distanza possibile a bordo. I passeggeri con posti nella parte posteriore dell’aeromobile si imbarcano prima, per evitare di dover far passare altri passeggeri.

Tutti gli articoli non necessari sono stati rimossi, ad esempio riviste nelle tasche dei sedili, cuscini, coperte e vassoi. Nessun servizio di ristorazione viene effettuato a bordo per ridurre i contatti tra passeggeri ed equipaggio. Il bagaglio a mano è limitato a un articolo per passeggero.

Le restrizioni ai viaggi continueranno ad avere un impatto importante sul settore dell’aviazione, ma SAS è pronta al fatto che sempre più persone dovranno volare.

“Le misure volte a prevenire la diffusione del coronavirus insieme all’aria pulita e asciutta a bordo rendono il volo un mezzo di trasporto sicuro. Molte persone in Scandinavia dipendono completamente da SAS e dai viaggi aerei. Possono essere certi che stiamo prendendo molto sul serio tutti gli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza”, afferma Mattias Hedrén, VP Safety at SAS.

“SAS sta monitorando attentamente gli sviluppi e lavorando a stretto contatto con autorità ed esperti nazionali e internazionali per garantire la migliore transizione possibile dalla crisi a una situazione più normale. SAS si adegua in risposta agli sviluppi e si aspetta che le norme e i regolamenti governativi per l’aviazione internazionale saranno armonizzati. Nel frattempo, SAS segue gli standard del settore, implementando anche le proprie misure in conformità con le regole e le linee guida del governo locale”, afferma la compagnia.

“SAS raccomanda a tutti i passeggeri di familiarizzare con i consigli di viaggio applicabili e le restrizioni emesse dalle autorità. Molti paesi richiedono maschere protettive da indossare negli aeroporti e sui mezzi pubblici, quindi i passeggeri dovrebbero assicurarsi di avere abbastanza maschere per l’intero viaggio. Una buona igiene delle mani è fondamentale per prevenire la diffusione dell’infezione quindi, se possibile, portare con sé disinfettante per le mani. Le persone ammalate o che manifestano sintomi di infezione non possono viaggiare in aereo e gli verrà negato l’imbarco”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)