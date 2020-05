flydubai riprenderà i voli in Italia il 5 e 6 giugno

In ottemperanza alle disposizioni dell’Autorità generale per l’aviazione civile (GCAA), flydubai sospenderà il servizio passeggeri fino al 4 giugno 2020. In questo periodo la compagnia aerea continuerà a effettuare voli di rimpatrio e trasporto merci in tutta la propria rete.

Da quando la direttiva è entrata in vigore il 24 marzo 2020, flydubai ha consentito la circolazione di oltre 1.651.929 kg di prodotti deperibili, forniture mediche e beni essenziali, operando 276 voli in 26 paesi. Inoltre, più di 12.532 passeggeri hanno potuto rientrare in 19 paesi grazie alla collaborazione di ambasciate e autorità governative.

I voli in Italia ripenderanno il 5 e 6 giugno con il seguente operativo:

Dal 5 giugno: Catania (CTA)-Dubai (DXB) 12:20-20:10; Dubai (CXB)-Catania (CTA) 07:15-11:20. Volo operato il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

Dal 6 giugno: Napoli (NAP)-Dubai (DXB) 13:00-20:50; Dubai (DXB)-Napoli (NAP) 07:25-12:00. Volo operato il martedì, giovedì, sabato e domenica.

Data l’eccezionalità della situazione, flydubai ha istituito una policy che consente il cambio data gratuito, sia per prenotazioni individuali che di gruppo, per qualsiasi prenotazione futura. La richiesta deve essere inoltrata entro il 15 maggio.

(Ufficio Stampa flydubai – Photo Credits: flydubai – Gesac)