ICAO promuove COVID-19-free public health corridors per mantenere in movimento l’air cargo

L’ICAO sta incoraggiando l’istituzione di speciali COVID-19-free Public Health Corridors (PHC) per affrontare le estese e varie restrizioni alle frontiere da paese a paese ora in atto a causa di misure nazionali dovute alla pandemia.

In un allegato e un’appendice al suo ultimo bollettino, pubblicato sotto l’autorità dell’ICAO Secretary General Dr. Fang Liu, l’agenzia delle Nazioni Unite per l’aviazione ha sottolineato ai governi nazionali che le attuali disruptions che hanno riguardato gli international air movements hanno “interrotto gravemente il global aviation network, compreso il trasporto di articoli essenziali come forniture mediche e cibo”.

Per mantenere aperte le supply lines e garantire un migliore accesso alle forniture necessarie, l’ ICAO Collaborative Arrangement for the Prevention and Management of Public Health Events in Civil Aviation (CAPSCA) ha raccomandato che i PHC siano stabiliti dove “COVID-19-free or ‘clean’ crew, aircraft, airport facilities and passengers possono continuare a svolgere il loro lavoro urgentemente necessario”.

Le linee guida relative specificamente ai flight crew che effettuano cargo operations essenziali sono allegate al nuovo bollettino ICAO.

Ulteriori disposizioni PHC a sostegno di operazioni umanitarie, di rimpatrio e scheduled passengers operations saranno sviluppate nell’ambito dell’ICAO Council Aviation Recovery Task Force (CART), in collaborazione con l’industria aeronautica e le autorità sanitarie pubbliche.

L’ICAO PHC concept è specifico per COVID-19 ed è stato sviluppato utilizzando un risk-based approach, tenendo conto dei safety management principles pertinenti e di tutti gli orientamenti sulla pandemia stabiliti dalla World Health Organization (WHO) e dal settore dell’aviazione. Il PHC sarà regolarmente rivisto e aggiornato sulla base degli ultimi dati COVID-19 disponibili ed è stato introdotto dall’ICAO in un recente webinar che ha presentato.

Data la mancanza di un vaccino e un trattamento definitivo per COVID-19, oltre alle persistenti limitazioni su test e risorse, il bollettino dell’ICAO osserva che mentre il rischio di contrarre COVID-19 durante il viaggio aereo non può ancora essere completamente eliminato, il rischio per equipaggi e passeggeri può essere significativamente mitigato dalle misure PHC.

(Ufficio Stampa ICAO)