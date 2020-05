IATA: le misure di quarantena renderebbero ancora più difficile il lento recupero

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato una nuova analisi che mostra che il danno ai viaggi aerei da COVID-19 si estenderà a medio termine, con i viaggi a lungo raggio/internazionali che sono i più gravemente colpiti. Le misure di quarantena all’arrivo danneggerebbero ulteriormente la fiducia nel trasporto aereo. Un risk-based layered approach con misure di biosicurezza armonizzate a livello globale è fondamentale per il riavvio, dichiara IATA.

IATA e l’economia del turismo hanno modellato due scenari riguardo i viaggi aerei.

Uno scenario di base dipende dall’apertura dei mercati nazionali nel terzo trimestre, con un’apertura graduale molto più lenta dei mercati internazionali. Ciò limiterebbe la ripresa dei viaggi aerei, nonostante la maggior parte delle previsioni indichino un forte rimbalzo economico alla fine di quest’anno e durante il 2021. “Nel 2021 prevediamo che la domanda globale di passeggeri (misurata in revenue passenger kilometers, RPK) sarà del 24% inferiore ai livelli del 2019 e del 32% inferiore rispetto alla IATA October 2019 Air Passenger forecast per il 2021. Non prevediamo che i livelli del 2019 saranno superati fino al 2023. Quando i mercati internazionali si apriranno e le economie si riprenderanno, ci sarà un’ulteriore crescita dei viaggi aerei dal punto più basso del 2020. Ma anche entro il 2025 ci aspetteremmo che gli RPK globali siano inferiori del 10% rispetto alle previsioni precedenti”, afferma IATA.

Lo scenario pessimistico invece si basa su un’apertura più lenta delle economie e un più lento rilassamento delle restrizioni di viaggio, con blocchi che si estendono nel terzo trimestre, probabilmente a causa di una seconda ondata del virus. Ciò ritarderebbe ulteriormente il recupero del trasporto aereo. “In questo caso, gli RPK globali nel 2021 potrebbero essere inferiori del 34% rispetto ai livelli del 2019 e del 41% inferiori alle nostre previsioni precedenti per il 2021″, afferma IATA.

“Un forte stimolo da parte dei governi combinato con iniezioni di liquidità da parte delle banche centrali aumenterà la ripresa economica una volta che la pandemia sarà sotto controllo. Ma ricostruire la fiducia dei passeggeri richiederà più tempo. E anche in questo caso, è probabile che i viaggiatori individuali e corporate gestiscano attentamente le spese di viaggio e restino più vicini a casa”, ha dichiarato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

Quando inizierà la ripresa, si prevede che sarà guidata dai viaggi nazionali. Un sondaggio IATA sui recenti viaggiatori aerei condotto nell’aprile 2020 ha rilevato che il 58% ritiene piuttosto probabile che inizialmente si limiterà ai viaggi nazionali. Il Domestic Revenue Passenger Kilometres (RPK) recupererà ai livelli del 2019 solo entro il 2022. Si prevede che l’International RPK tornerà ai livelli del 2019 solo nel 2024.

“Gli impatti della crisi sui viaggi a lungo raggio saranno molto più gravi e di durata superiore a quanto previsto nei mercati nazionali. Ciò rende ancora più critici gli standard di biosicurezza concordati a livello globale per il processo di viaggio. Abbiamo una piccola finestra per evitare le conseguenze di misure unilaterali non coordinate che hanno segnato il periodo post-9.11. Dobbiamo agire in fretta”, ha detto de Juniac.

IATA esorta vivamente i governi a trovare alternative al mantenimento o all’introduzione di misure di quarantena all’arrivo come parte delle restrizioni ai viaggi post-pandemia. Il sondaggio IATA di aprile sui recenti viaggiatori aerei lo ha dimostrato. L’86% dei viaggiatori era in qualche modo molto preoccupato di essere messo in quarantena durante il viaggio e il 69% dei viaggiatori recenti non prenderebbe in considerazione la possibilità di viaggiare se comporta un periodo di quarantena di 14 giorni.

“Anche nelle migliori circostanze questa crisi costerà molti posti di lavoro e deruberà l’economia di anni di crescita stimolata dal trasporto aereo. Per proteggere la capacità dell’aviazione di essere un catalizzatore per la ripresa economica, non dobbiamo peggiorare tale prognosi rendendo il viaggio impraticabile con misure di quarantena. Abbiamo bisogno di una soluzione per viaggiare sicuri che affronti due sfide. Deve dare ai passeggeri la sicurezza di viaggiare in sicurezza e senza problemi e dare ai governi la sicurezza di essere protetti dall’importazione del virus. La nostra proposta prevede la stratificazione di misure temporanee non di quarantena fino a quando non avremo un vaccino, passaporti immunitari o test COVID-19 quasi istantanei disponibili su vasta scala”, ha affermato de Juniac.

La proposta di IATA per un temporary risk-based layered approach per fornire ai governi la sicurezza di aprire il loro confine senza mettere in quarantena gli arrivi comprende: prevenire i viaggi di coloro che sono sintomatici con screening della temperatura e altre misure; affrontare i rischi dei viaggiatori asintomatici con i governi che gestiscono un solido sistema di dichiarazioni sulla salute e un vigoroso contact tracing.

Il riconoscimento reciproco delle misure concordate è fondamentale per la ripresa dei viaggi internazionali. Questo è un aspetto chiave che dovrà affrontare la COVID-19 Aviation Recovery Task Force (CART) dell’International Civil Aviation Organization (ICAO).

“CART ha un lavoro molto importante da fare con poco tempo da perdere. Deve trovare un accordo tra gli Stati sulle misure necessarie per controllare il COVID-19 al riavvio dell’aviazione. E deve creare fiducia tra i governi che i confini possano essere aperti ai viaggiatori, perché un layered approach of measures è stato correttamente implementato a livello globale. IATA e l’intera industria sostiene con forza questo lavoro critico”, ha detto de Juniac.

(Ufficio Stampa IATA)