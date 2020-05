Qatar Airways torna a volare a Brisbane con 3 frequenze settimanali a partire dal 20 maggio 2020

Qatar Airways annuncia la ripresa dei servizi per Brisbane, con 3 frequenze alla settimana a partire dal 20 maggio. I voli saranno operati da un Airbus A350-1000 con 46 posti in Business Class e 281 posti in Economy Class, con connessioni in coincidenza attraverso l’hub all’avanguardia della compagnia, l’Hamad International Airport, votato questa settimana da Skytrax “Terzo miglior aeroporto del mondo” e “Miglior aeroporto del Medio Oriente”.

La compagnia sta riprendendo i servizi dopo aver ricevuto in precedenza l’approvazione a breve termine per operare a Brisbane da fine marzo all’inizio di aprile. Durante questo periodo Qatar Airways ha aiutato a riunire oltre 5.000 viaggiatori bloccati con i propri cari e ha trasportato oltre 270 tonnellate di merci, comprese le esportazioni agricole australiane.

Mantenendo le operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per tutta la durata della crisi, compresi quasi 200 voli charter, Qatar Airways è diventata la compagnia aerea leader nell’aiutare le persone a tornare a casa, rimpatriandone oltre un milione in tutto il mondo e ricevendo ampi elogi e ringraziamenti da parte di passeggeri e governi, tra cui Australia, Canada e Regno Unito.

L’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Akbar Al Bakar, ha dichiarato: “In questi tempi difficili, i clienti sono alla ricerca di una compagnia aerea di cui potersi fidare, il nostro impegno e la nostra volontà di riportare a casa le persone continuano a essere una garanzia. Abbiamo costruito un forte livello di fiducia con i passeggeri, i governi, i partner commerciali e gli aeroporti come partner affidabile durante questa crisi e intendiamo continuare a portare avanti questa missione. Qatar Airways ha ricevuto un’approvazione eccezionale per operare servizi a breve termine a Brisbane per rimpatriare i numerosi turisti, studenti e diplomatici che volevano tornare nei loro paesi d’origine. I nostri voli hanno anche fornito agli australiani l’opportunità di tornare a casa da varie parti del mondo, tra cui Europa, Golfo e Medio Oriente, Asia e altri luoghi. Abbiamo svolto con successo questo compito, ma ora ci sono sempre più viaggiatori che vogliono tornare a casa. Sappiamo che questo è un momento di preoccupazione per i numerosi viaggiatori bloccati in tutto il mondo che desiderano stare con le loro famiglie e i loro cari durante questo difficile periodo. Con la ripresa di questi voli tre volte alla settimana, sosteniamo i passeggeri che si trovano in difficoltà e cerchiamo di attenuare alcune di queste preoccupazioni”.

Con la ripresa dei voli per Brisbane, Qatar Airways opererà 21 voli passeggeri a settimana per l’Australia: 3 voli alla settimana per Brisbane (Airbus A350-1000); 4 voli alla settimana per Perth (Airbus A350-1000); voli giornalieri per Melbourne (Airbus A350-1000); voli giornalieri per Sydney (Airbus A350-1000).

Qatar Airways continua ad operare verso 16 destinazioni in Europa, tra cui Londra, Francoforte, Parigi e Amsterdam, con l’intenzione di aggiungere altre sette destinazioni europee entro la fine di giugno.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)