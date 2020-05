Delta prevede di ritirare dalla flotta i Boeing 777 entro la fine del 2020

Delta prevede di ritirare i suoi 18 Boeing 777 entro la fine del 2020 a causa della pandemia COVID-19. La pensione accelererà la strategia della compagnia aerea per semplificare e modernizzare la flotta, continuando a operare aeromobili più nuovi ed economici.

“Stiamo apportando modifiche strategiche ed economiche alla nostra flotta per rispondere all’impatto della pandemia COVID-19, assicurando nel contempo che Delta sia ben posizionata per il recupero dopo la crisi”, ha affermato Gil West, Delta’s Chief Operating Officer. “Il 777 è stata una parte affidabile del successo di Delta da quando è entrato a far parte della flotta nel 1999 e, grazie alle sue caratteristiche operative uniche, ha aperto nuovi non-stop, ultra-long-haul markets che solo questo aeromobile allora poteva volare”.

Il mese scorso Delta ha annunciato l’intenzione di accelerare il ritiro delle flotte MD-88 e MD-90 a giugno (leggi anche qui). Dall’inizio della pandemia COVID-19, Delta ha reagito rapidamente parcheggiando gli aeromobili e prendendo in considerazione i pensionamenti anticipati degli aerei per ridurre la complessità operativa e i costi. Ad oggi, la compagnia aerea ha parcheggiato più di 650 mainline and regional aircraft per adeguare la capacità, sodisfando la domanda ridotta dei clienti.

Il Boeing 777-200 è entrato per la prima volta nella flotta nel 1999, che è arrivata ad includere fino a 18 aeromobili, tra cui 10 della long-range variant 777-200LR, che è arrivata nel 2008. All’epoca, l’aeromobile era posizionato in modo univoco per volare senza sosta tra Atlanta e Johannesburg, Sudafrica, Los Angeles a Sydney e altre destinazioni distanti.

Delta continuerà a far volare la sua flotta Airbus A350-900 di nuova generazione, che brucia il 21% in meno di carburante per posto rispetto ai 777 che sostituisce.

Nonostante una riduzione dei viaggi internazionali, la flotta 777 è stata il cavallo di battaglia delle operazioni di rimpatrio che hanno riguardato merci, posta e cittadini statunitensi nel mezzo della pandemia. Dalla fine di aprile, il jet widebody ha effettuato decine di viaggi da Chicago e Los Angeles a Francoforte per consegnare posta alle truppe militari statunitensi all’estero; ha operato tra gli Stati Uniti e l’Asia per trasportare migliaia di forniture critiche per aiutare nella risposta al COVID-19; ha trasportato migliaia di cittadini statunitensi negli Stati Uniti da Sydney, Mumbai, Manila e altre città del mondo.

Dettagli più specifici sulla tempistica dell’uscita del 777 dalla flotta saranno resi noti in un secondo momento.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines)