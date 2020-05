Air France incrementa progressivamente il suo flight schedule

Dallo scoppio della crisi COVID-19, Air France ha adattato il suo network e il programma di volo in tempo reale in linea con le restrizioni e la domanda di viaggio. Da fine marzo a oggi Air France opera tra il 3% e il 5% del normale programma, con particolare attenzione al mantenimento di un servizio per le regioni francesi e i collegamenti con destinazioni chiave in Europa e nel mondo, sia per il trasporto passeggeri che per il cargo. In tale veste, Air France attualmente serve 43 destinazioni.

Tra oggi e la fine di giugno e fatte salve le restrizioni ai viaggi, Air France prevede di riprendere gradualmente i suoi voli, con un graduale aumento del numero di frequenze e destinazioni, in particolare da/verso la Francia metropolitana, i dipartimenti francesi d’oltremare e l’Europa.

Questo programma di volo sarà equivalente al 15% della capacità normalmente impiegata in questo periodo dell’anno e sarà operato da 75 aeromobili della flotta Air France, che comprende 224 aeromobili.

Per aiutare i clienti, Air France adegua regolarmente il suo programma di volo e lo aggiorna quotidianamente su tutti i canali di distribuzione. A partire dal 18 maggio 2020, il programma di volo è aggiornato fino al 30 giugno 2020.

Queste le destinazioni fino al 30 giugno 2020 da/per Parigi-Charles de Gaulle.

Francia metropolitana:

Ajaccio, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest, Calvi, Clermont-Ferrand, Figari, Marsiglia, Montpellier, Nizza, Pau, Perpignan, Tolone, Tolosa.

Dipartimenti francesi d’oltremare e Caraibi:

Cayenne, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis de La Réunion, Saint-Martin (solo cargo).

Europa:

Amsterdam, Atene, Barcellona, Bari, Bergen, Berlino, Birmingham, Bologna, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Düsseldorf, Edimburgo, Firenze, Francoforte, Ginevra, Amburgo, Hannover, Heraklion, Ibiza, Lisbona, Lubiana, Londra, Madrid, Manchester, Milano, Monaco, Napoli, Newcastle, Oslo, Palma di Maiorca, Porto, Praga, Roma, Stoccolma, Varsavia, Venezia, Vienna, Yerevan, Zurigo.

Medio Oriente:

Bangalore, Beirut, Bombay, Delhi, Dubai, Il Cairo.

Africa:

Abidjan (solo cargo), Bamako (solo cargo), Cotonou, Douala, Yaoundé.

+ Conakry e Nouakchott, in vendita solo a Parigi CDG.

+ altre destinazioni soggette all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni governative.

Nord America:

Atlanta, Boston (solo cargo), Chicago, New York, Los Angeles, Città del Messico, Montreal.

Sud America

Panamá (solo cargo), Rio de Janeiro, San Paolo.

Asia

Bangkok (solo cargo), Ho Chi Minh City (solo cargo), Hong Kong, Osaka, Seoul, Shanghai (solo cargo), Singapore, Tokyo.

Destinazioni fino al 30 giugno 2020 da/per Lyon-St. Exupéry.

Francia metropolitana:

Biarritz, Bordeaux, Brest, Caen, Lille, Nantes, Nizza, Pau, Rennes, Strasburgo, Tolosa.

Questo programma di volo potrebbe cambiare e rimane soggetto all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni governative. I giorni di operatività e la data di ripresa di questi diversi servizi possono essere consultati su airfrance.com.

I dettagli del programma di volo per i mesi di luglio e agosto saranno pubblicati all’inizio di giugno 2020.

Questo programma di volo aggiornato implica la cancellazione delle prenotazioni per i voli che non saranno operati. Le misure commerciali disponibili, in consultazione su airfrance.com e in tutti i punti vendita, consentono ai clienti interessati di riprogrammare o annullare il viaggio senza costi aggiuntivi.

Prima di viaggiare, Air France incoraggia i suoi clienti a contattare le autorità competenti per informazioni sulle formalità per l’ingresso nei rispettivi paesi di destinazione e transito, poiché è probabile che siano state modificate a seguito dell’epidemia di COVID-19.

Air France ricorda che indossare una maschera è obbligatorio su tutti i suoi voli e che i controlli di temperatura sono effettuati alla partenza di ogni volo.

(Ufficio Stampa Air France)