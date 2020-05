MIT: 21 aeroporti operativi in Italia in questa fase

La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato, di concerto con il Ministero della Salute, il Decreto che aggiorna le misure di limitazione alla mobilità delle persone per il contrasto della diffusione dell’epidemia da Covid19.

L’operatività dei servizi, si legge nel Decreto 207 del 17 maggio 2020, è limitata agli aeroporti di Ancona, Bari, Bergamo-Orio al Serio, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze-Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino e Venezia Tessera. Negli aeroporti comerciali non inclusi nell’elenco sono consentite le attività di aviazione generale.

“I collegamenti di aviazione generale con le due isole maggiori vengono ora consentiti senza la previa autorizzazione dei Presidenti di Regione. Per la Sardegna oltre all’aeroporto di Cagliari viene aperto anche quello di Olbia. E’ comunque sempre necessario trovarsi in una delle condizioni particolari per accedere all’imbarco. Sempre in tema di trasporto aereo, viene limitato ai soli servizi di aviazione generale il traffico da e per l’aeroporto di Milano Linate, sulla base delle osservazioni svolte dalla società di gestione dell’aeroporto SEA S.p.A.”, si legge nel comunicato del MIT.

Intanto si iniziano a vedere piccoli ma importanti passi verso la normalità. Domani, sulla pista dell’aeroporto Karol Wojtyla di Bari, atterrerà alle 15.35 il volo proveniente da Sofia della compagnia aerea Wizz Air. Si tratta del primo volo dopo il temporaneo stop delle compagnie aeree a causa dell’emergenza COVID-19. Il decollo del velivolo, invece è previsto alle 16.10. “Un atterraggio che rappresenta un segnale di speranza per lo scalo di Bari che in questi mesi ha visto l’azzeramento quasi totale dei voli (ad oggi è operativo solo il volo Alitalia da e per Roma Fiumicino), anche se è sempre stato operativo per accogliere i voli umanitari”, afferma Aeroporti di Puglia.

L’Aeroporto di Bergamo, rimasto aperto e operativo nella Fase 1 dell’emergenza Covid-19, ha accolto oggi, lunedì 18 maggio, il primo volo di linea dopo il decreto di riapertura dello scalo al traffico passeggeri dello scorso 5 maggio. Alle ore 6:51 del mattino è atterrato il volo Wizz Air W6 4351 proveniente da Sofia con a bordo 113 passeggeri, i primi a transitare in aerostazione dal 13 marzo scorso insieme agli 81 partiti da Bergamo con lo stesso aeromobile decollato alla volta della capitale bulgara dalle 7:50 (volo W6 4352).

(Redazione Md80.it)