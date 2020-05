Primo volo per il Cessna SkyCourier, nuovo twin utility turboprop

Textron Aviation Inc. ha annunciato il primo volo del suo nuovo twin utility turboprop, il Cessna SkyCourier. Il volo rappresenta un passo significativo verso l’entrata in servizio dell’aeromobile e dà il via al flight test program che convaliderà le performance del velivolo.

“Oggi è stata una giornata entusiasmante per i nostri dipendenti, fornitori e clienti. Il Cessna SkyCourier si è comportato esattamente come ci aspettavamo, il che è una testimonianza del lavoro di tutto il team di uomini e donne che ha lavorato insieme per prepararsi a questo giorno”, ha dichiarato Ron Draper, president and CEO, Textron Aviation. “Sono orgoglioso del modo in cui il team ha perseverato nonostante le interruzioni causate dalla pandemia globale COVID-19 e di come è rimasto focalizzato nel portarci a questo punto. Il Cessna SkyCourier sarà un prodotto eccellente nel suo segmento grazie alla combinazione tra cabin flexibility, payload capability, superior performance, low operating costs. I nostri clienti saranno molto soddisfatti dalla loro esperienza con questo aereo”.

Il Cessna SkyCourier è decollato dal company’s east campus Beech Field Airport, pilotato da Corey Eckhart, senior test pilot e Aaron Tobias, chief test pilot. Durante il volo di 2 ore e 15 minuti, il team ha testato le performance, la stabilità e il controllo dell’aeromobile, nonché i suoi propulsion, environmental, flight controls and avionics systems.

“Siamo rimasti molto soddisfatti di come si è comportato il Cessna SkyCourier durante il suo primo volo”, ha affermato Eckhart. “È stato particolarmente impressionante vedere la stabilità dell’aereo in decollo e atterraggio. Il Cessna SkyCourier mostra già un elevato livello di maturità nelle sue caratteristiche di volo, in particolare per un primo volo. Siamo stati in grado di realizzare tutto ciò che volevamo in questo volo e questo è un ottimo inizio per il flight test program”.

Il prototipe aircraft, insieme a cinque ulteriori flight and ground test articles, continuerà ad espandere gli obiettivi di performance, concentrandosi sui test di flight controls e aerodinamica.

Il Cessna SkyCourier, dotato di motori PT6A-65SC di Pratt & Whitney Canada, sarà offerto in varie configurazioni, tra cui una versione freighter con payload di 6.000 libbre, una 19-seat passenger version o una mixed passenger/freight combination, il tutto basato sulla piattaforma comune.

Il Cessna SkyCourier è progettato per un elevato utilizzo e offrirà una combinazione tra performance robuste e bassi costi operativi. Il Cessna SkyCourier presenterà la rinomata Garmin G1000 NXi avionics suite, offrirà una maximum cruise speed fino a 200 ktas e un maximum range di 900 nm. Entrambe le freighter and passenger variants del Cessna SkyCourier includeranno single-point pressure refueling per consentire turnarounds più rapidi.

