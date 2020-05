Qatar Airways introdurrà misure di sicurezza aggiuntive temporanee a bordo per passeggeri e cabin crew

Qatar Airways ha ulteriormente migliorato le misure di sicurezza a bordo per i passeggeri e l’equipaggio. La compagnia aerea sta implementando diverse modifiche, tra cui l’introduzione di Personal Protective Equipment (PPE) suits per cabin crew a bordo, nonché un servizio modificato che riduce le interazioni tra i passeggeri e l’equipaggio in volo. I cabin crew hanno già indossato PPE durante i voli per un certo numero di settimane, inclusi guanti e maschere per il viso.

L’equipaggio di cabina indosserà la tuta PPE sopra le divise, oltre a occhiali di protezione, guanti e maschera per fornire una sicurezza ancora maggiore ai clienti, oltre a misure igieniche potenziate già in atto. La compagnia aerea ora richiede ai passeggeri, a partire da lunedì 25 maggio, di indossare le maschere in volo e raccomanda alle persone di portare le proprie.

La compagnia aerea ha inoltre applicato altre misure di sicurezza e di salute a bordo dei suoi voli. I pasti in Business Class verranno serviti su un vassoio anziché su un tavolo allestito e le posate saranno offerte ai passeggeri in un involucro in alternativa al servizio di posate individuali, in un sforzo per ridurre i contatti tra l’equipaggio e i passeggeri. In classe Economy tutti i pasti e le posate vengono serviti sigillati come al solito. Inoltre, bottiglie di disinfettante per le mani saranno posizionate nelle cucine e rese disponibili sia all’equipaggio di cabina che ai passeggeri. Anche tutte le aree sociali a bordo dell’aeromobile sono state chiuse per osservare le misure di distanza sociale.

I passeggeri che volano in Business Class possono avvalersi della maggiore privacy offerta da Qsuite tra cui pareti divisorie scorrevoli e porte completamente chiuse. I passeggeri possono anche scegliere il ‘Do Not Disturb (DND)’ indicator nella loro suite privata, se desiderano limitare le loro interazioni con l’equipaggio.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Airways Group chief executive, ha dichiarato: “In Qatar Airways abbiamo introdotto queste misure di sicurezza aggiuntive a bordo dei nostri voli per garantire la salute e il benessere dei passeggeri e dell’equipaggio di cabina e per limitare la diffusione del coronavirus. Come compagnia aerea, manteniamo i più alti standard di igiene possibili per garantire che possiamo portare le persone a casa in sicurezza durante questo periodo e fornire una sicurezza ancora maggiore. Visto che stiamo ancora volando uno dei più grandi international network del mondo operando voli verso più di 30 destinazioni e mirando a far crescere nuovamente la nostra rete nei prossimi mesi, queste misure di sicurezza a bordo ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi”.

Gli aeromobili vengono regolarmente disinfettati utilizzando prodotti per la pulizia raccomandati dall’International Air Transport Association (IATA) e dalla World Health Organization (WHO). Il suo aeroporto di origine, l’Hamad Intenrational Airport, ha investito nella realizzazione di disinfectant robots, completamente autonomi, che emettono una luce UV-C concentrata, nota per essere efficace nell’eliminazione della maggior parte dei microrganismi infettivi.

Gli aerei di Qatar Airways dispongono dei più avanzati sistemi di filtrazione dell’aria, con filtri HEPA che rimuovono il 99,97% dei contaminanti virali e batterici dall’aria ricircolata.

L’equipaggio di cabina ha ricevuto una formazione su come ridurre al minimo le possibilità di contrarre o diffondere l’infezione e viene sottoposto a screening termico prima della partenza dei voli e dopo il loro arrivo.

Inoltre, Qatar Airways ha rivisto la distribuzione dell’equipaggio di cabina sui voli, inviando due gruppi su short-haul and medium-haul flights: il primo a gestire il viaggio di andata, il secondo a gestire il viaggio di ritorno. Per i voli a lungo raggio, i membri dell’equipaggio che devono pernottare in una città straniera possono viaggiare solo con trasporti approvati da Qatar Airways e devono rimanere nelle loro stanze, limitando le interazioni umane.

Qatar Airways sta incoraggiando le distanze sociali ove possibile. Il distanziamento viene inoltre implementato durante il processo di imbarco, garantendo ai passeggeri l’assegnazione di posti distanti l’uno dall’altro.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)