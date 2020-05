Eurowings espande il suo flight schedule da giugno

Considerando l’apertura graduale delle frontiere, Eurowings sta espandendo in modo significativo il suo programma di volo da giugno 2020. La compagnia aerea di Lufthansa Group sta aggiungendo 40 nuove destinazioni in Europa al suo programma di volo. La flotta sarà raddoppiata fino a 20 aeromobili Airbus entro la fine di giugno. A maggio, la compagnia aerea tedesca ha ampliato con cautela la sua precedente capacità di volo per la prima volta dall’inizio della crisi.

Un focus dell’espansione è sui collegamenti con Maiorca, che Eurowings sta attualmente raggiungendo di nuovo da cinque aeroporti tedeschi. Anche Sylt e Heringsdorf in Germania, così come i paesi di vacanza come la Grecia e la Croazia, sono sempre più richiesti dai clienti e di conseguenza vengono nuovamente aggiunti al programma di volo Eurowings. Inoltre, i collegamenti nazionali tedeschi da Düsseldorf, Amburgo, Berlino, Monaco, Colonia/Bonn e Stoccarda saranno notevolmente aumentati, Austria e Svizzera saranno meglio collegate.

“Possiamo sentire il crescente desiderio delle persone di viaggiare di nuovo, rilassarsi e godersi le vacanze dopo un lungo periodo di divieto di viaggio”, afferma Jens Bischof, CEO di Eurowings. “Questo è esattamente ciò che stiamo ora rendendo possibile con il nostro programma estivo esteso, affidabile, sicuro e con tutte le dovute cautele”.

Un’ulteriore espansione dell’offerta è prevista durante i mesi estivi. Ciò sarà strettamente allineato alle esigenze di viaggio e alle preferenze dei clienti. Eurowings continuerà a monitorare attentamente lo sviluppo delle restrizioni ai viaggi in tutto il mondo.

Per quanto riguarda l’Italia, a giugno riprendono i voli da Düsseldorf verso Lamezia Terme, da Amburgo verso Catania e Olbia, da Stoccarda verso Catania, Napoli, Olbia, da Monaco verso Olbia.

La compagnia aveva già annunciato in precedenza i voli da Düsseldorf fino a quattro volte a settimana verso Milano, due volte a settimana verso Catania, Napoli, Olbia, Roma.

Eurowings chiede a tutti i clienti di osservare le attuali disposizioni di entrata delle rispettive destinazioni durante la pianificazione del viaggio.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)