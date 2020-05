Qantas Group annuncia il “Fly Well” program

Qantas e Jetstar realizzeranno una serie di miglioramenti per offrire tranquillità in preparazione all’allentamento delle restrizioni sui viaggi nazionali.

Il ‘Fly Well’ program riunisce una serie di misure temporanee già in uso in Qantas Group e rappresenta una combinazione di consigli medici e feedback dei clienti.

In funzione dal 12 giugno, le misure chiave riguarderanno ogni punto del viaggio, prima, durante e alla fine del volo.

I sistemi di climatizzazione di tutti gli aerei Qantas e Jetstar sono già dotati di filtri HEPA che rimuovono il 99,9% di tutte le particelle, compresi i virus. Tutti i dipendenti delle compagnie aeree sono tenuti a seguire rigorosi protocolli di igiene personale, a beneficio di se stessi e degli altri.

Alan Joyce, CEO di Qantas Group, ha dichiarato: “La sicurezza è fondamentale per il nostro modo di operare e si applica a nuove sfide come la gestione del rischio coronavirus, in modo che le persone possano volare con fiducia. Dai primi rescue flights, abbiamo molta esperienza nella creazione di un ambiente di cabina sicuro per passeggeri ed equipaggio. Facciamo affidamento sulla collaborazione dei passeggeri per contribuire a far funzionare questi cambiamenti a beneficio di tutti e li ringraziamo in anticipo per questo. Dato l’ottimo lavoro svolto dagli australiani per appiattire la curva, siamo certi che risponderanno positivamente a questi cambiamenti temporanei del modo in cui voliamo. Continueremo a lavorare con il governo e seguiremo da vicino l’implementazione di queste misure, che sono progettate tenendo conto della sicurezza e aiutano le persone a sentirsi a proprio agio, date le nuove norme emerse in risposta alla crisi Coronavirus”.

Il programma Fly Well sarà rivisto dopo il suo primo mese di attività e modellato dal feedback dei clienti e dalla consulenza medica.

Una ricerca con i clienti mostra che il 98% dei frequent flyer sta pianificando il suo prossimo viaggio una volta che le restrizioni saranno allentate. Per contribuire a migliorare la flessibilità, Qantas e Jetstar stanno introducendo una maggiore flessibilità da oggi.

(Ufficio Stampa Qantas Group)