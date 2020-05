ACI rivela i primi 20 aeroporti per traffico passeggeri, cargo e movimenti di aeromobili

Airports Council International (ACI) World ha rivelato le classifiche preliminari del traffico aeroportuale mondiale relative a passenger traffic, cargo volumes and aircraft movements per il 2019, combinate con uno sguardo ai dati del 2020 che mostrano il drammatico impatto di COVID-19 sugli aeroporti nel primo trimestre.

Il traffico passeggeri nei 20 principali aeroporti più trafficati del mondo è cresciuto dell’1,7% nel 2019. Con oltre 1,5 miliardi di passeggeri che passano attraverso i loro terminal, questo gruppo di 20 rappresenta il 17% del traffico passeggeri globale.

L’attuale crisi COVID-19, tuttavia, ha portato gli aeroporti di tutto il mondo a un punto morto virtuale, con conseguente perdita di traffico e entrate per gli aeroporti in tutte le regioni. ACI World stima ora una riduzione di oltre 4,6 miliardi di passeggeri e di oltre 97 miliardi di dollari di entrate per il 2020.

I dati combinati del 2019 e del 2020 mostrano il drammatico declino dei viaggi aerei nel primo trimestre del 2020. Nei primi cinque, Beijing Airport ha registrato in particolare un calo del -62,6% nel traffico passeggeri, ma sono state registrate grandi riduzioni anche negli altri 20 principali aeroporti in Asia-Pacifico nel momento che l’epidemia COVID-19 ha iniziato a prendere piede in quella regione.

Questa la graduatoria dei primi 5 aeroporti per passenger traffic nel 2019:

1° Atlanta (ATL), 110.531.300, +2,9% tra 2019 e 2018, -18,2% tra Q1 2020 e Q1 2019;

2° Pechino (PEK), 100.011.438, -1% tra 2019 e 2018, -62,6% tra Q1 2020 e Q1 2019;

3° Los Angeles (LAX) 88.068.013, +0,6% tra 2019 e 2018, -21,7 tra Q1 2020 e Q1 2019;

4° Dubai (DXB), 86.396.757, -3,1% tra 2019 e 2018, -19,9 tra Q1 2020 e Q1 2019;

5° Tokyo Haneda (HND), 85.505.054, -1,7% tra 2019 e 2018, -28,5 tra Q1 2020 e Q1 2019.

“I dati ACI mostrano che lo scoppio di COVID-19 ha avuto un impatto drammatico e immediato sugli aeroporti del mondo e sul più ampio ecosistema aeronautico”, ha dichiarato Angela Gittens, ACI World Director General. “Da un periodo di crescita sostenuta del traffico passeggeri nel 2019, l’industria è ora in modalità di sopravvivenza, paralizzata dalla perdita di traffico passeggeri e ricavi. Quest’anno presenterà sfide importanti e senza precedenti per l’industria, in quanto gli impatti delle restrizioni sui viaggi e delle misure di blocco introdotte in risposta alla pandemia rimangono una minaccia esistenziale per il settore dell’aviazione, a meno che i governi non forniscano aiuti e assistenza adeguati. Gli aeroporti sono fondamentali nell’ecosistema del trasporto aereo, che è un fattore chiave delle economie locali, regionali e nazionali. Sono urgentemente necessari aiuti finanziari e assistenza”.

Per quanto riguarda il cargo, in un contesto economico globale che è rimasto piuttosto impegnativo, l’air cargo volume ha registrato un calo del -3,9% nei 20 principali aeroporti del mondo, gestendo un totale di 48 milioni di tonnellate di merci. Hong Kong Airport rimane il più grande air cargo hub, gestendo 4,8 milioni di tonnellate di merci nel 2019, ma ha registrato un calo del volume del -6,1% rispetto al 2018. Memphis Airport era al secondo posto e Shanghai Airport al terzo posto.

Tutti e tre hanno registrato notevoli cali nel primo trimestre del 2020, mentre Louisville Airport e Incheon hanno registrato una crescita nel cargo durante le prime fasi dell’epidemia COVID-19.

I movimenti di aeromobili sono cresciuti del +1,5% nel 2019 per i primi 20 aeroporti. Chicago O’Hare è rimasto l’aeroporto più trafficato del mondo per aircraft movements, con Atlanta-Hartsfield-Jackson Airport al secondo posto. Entrambi hanno visto diminuire i movimenti nel primo trimestre del 2020.

