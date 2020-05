Airbus apre ufficialmente la sua A220 production facility negli Stati Uniti

Un nuovo capitolo nello sviluppo delle capacità produttive negli Stati Uniti di Airbus è iniziato con l’inaugurazione della A220 commercial aircraft final assembly line (FAL) in Mobile, Alabama.

Questa struttura di 270.000 piedi quadrati – che può produrre sia la versione A220-100 che la versione A220-300 – ospita cinque primary assembly stations in cui i principali airframe component vengono uniti per formare un aeromobile completo.

Anche il team di produzione di Airbus in Mobile ha segnato un’altra pietra miliare, dando il benvenuto ai primi componenti assemblati destinati a diventare un A220 per JetBlue. Questo low-cost carrier sarà il secondo airline customer a ricevere un U.S.-built A220, quando l’aereo verrà consegnato alla fine del 2020.

“Il team è entusiasta di iniziare a lavorare nella nuova struttura e di accogliere un nuovo cliente”, ha affermato Paul Gaskell, president of A220 USA and Head of A220 Program in Mobile. “È una forte approvazione da parte di JetBlue in questo momento difficile”.

Airbus ha annunciato nell’ottobre 2017 i piani per l’aggiunta di A220 manufacturing a Mobile.

La società ha iniziato a produrre A220 a Mobile nell’agosto 2019 utilizzando lo spazio in un esistente Final Assembly Line hangar per U.S.-built A320 Family aircraft e in un support hangar di nuova costruzione. Con la partenza della A220 final assembly line dedicata, il sito produttivo di Airbus in Alabama è ora ufficialmente raddoppiato in termini di dimensioni.

“L’espansione della nostra commercial aircraft production in Mobile, dalla A320 Family all’A220, consolida ulteriormente la posizione di Airbus come un vero produttore globale di aeromobili e conferma che Airbus rimane una parte importante del panorama manifatturiero americano”, ha aggiunto Gaskell.

Mobile è il secondo sito di assemblaggio per l’A220, che è l’ultima aggiunta di Airbus alla sua product line di single-aisle commercial aircraft. L’A220 primary production facility e il program headquarters si trovano a Mirabel, Canada, dove si trovano anche funzioni dedicate, tra cui engineering expertise and support functions.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Tad Denson – Airwind.com/Airbus)