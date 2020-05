La partnership strategica tra Qatar Airways e American Airlines inizia con il Domestic U.S. Codeshare

Qatar Airways annuncia che la prima fase della partnership strategica con American Airlines è iniziata, con Qatar Airways che colloca il suo codice sui voli domestici di American Airlines, rafforzando la connettività e creando centinaia di nuove opzioni di viaggio per i passeggeri. Il codeshare verrà implementato in fasi nelle prossime settimane e una volta completato vedrà il codice di Qatar Airways posizionato su oltre 1.000 voli domestici di American Airlines che si collegano con i 10 U.S. gateways di Qatar Airways. I voli sono già disponibili per la vendita, con i primi voli in codeshare che sono iniziati di recente il 17 maggio 2020.

Le prime fasi del codeshare vedranno i passeggeri di Qatar Airways in grado di prenotare viaggi sui collegamenti nazionali di American Airlines via Chicago (ORD) e Dallas (DFW) verso 200 città tra cui Miami (MIA), Houston (IAH), Atlanta (ATL ), Detroit (DTW), Minneapolis/St.Paul (MSP), Seattle (SEA) e San Francisco (SFO). Verranno aggiunte altre città, comprese destinazioni in America Centrale e nei Caraibi, previa approvazione del governo.

Simon Talling-Smith, Qatar Airways Chief Commercial Officer, ha dichiarato: “Questo codeshare è solo il primo passo per rinnovare la nostra partnership strategica a lungo termine con American Airlines. Il rollout di questo domestic codeshare dimostra che le nostre compagnie aeree sono fiduciose per il futuro e durante questo momento difficile continuiamo a concentrarci su come possiamo migliorare la customer experience per i nostri milioni di passeggeri. Come due delle compagnie aeree più forti al mondo, non ho dubbi sul fatto che supereremo l’attuale sfida e saremo ben posizionati per continuare a fornire ai nostri passeggeri il servizio affidabile, sicuro e pluripremiato che si aspettanio da noi”.

Vasu Raja, American Airlines Senior Vice President of Network Strategy, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver raggiunto questo importante traguardo con Qatar Airways. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri di Qatar Airways in tutto il nostro domestic network, mentre continuiamo a concentrarci sul benessere dei nostri clienti, dei membri del team e delle comunità che serviamo durante questo periodo incerto. Questo è solo l’inizio di una forte partnership e abbiamo un futuro molto luminoso davanti a noi”.

L’ulteriore espansione della strategic partnership includerà il posizionamento da parte di Qatar Airways del suo codice sugli American international flights verso Nord, Centro e Sud America ed Europa. American Airlines posizionerà il suo codice sui voli Qatar Airways tra gli Stati Uniti e il Qatar e oltre, verso un vasto range di destinazioni in Medio Oriente, Africa e Asia.

Entrambe le compagnie aeree continueranno inoltre a esplorare l’opportunità per American Airlines di operare voli tra gli Stati Uniti e il Qatar, insieme a una serie di iniziative commerciali e operative congiunte per rafforzare ulteriormente questa rinnovata partnership.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)