News Brevi – 23.05.2020

DELTA AIR LINES PROSEGUE A MODELLARE LO SCHEDULE DI GIUGNO – Il Delta summer schedule continua a essere modellato dalla domanda dei clienti, dalle linee guida e dai regolamenti sui viaggi. Mentre il programma di giugno è significativamente ridotto rispetto allo scorso anno, i clienti vedranno il ritorno di diverse rotte principali, sia statunitensi che internazionali, che erano state precedentemente sospese a causa della pandemia COVID-19. Oltre a richiedere ai clienti e ai dipendenti di indossare rivestimenti per il viso durante il viaggio, Delta ha implementato politiche come la copertura dei posti a sedere tra il 50 e il 60% per garantire la spaziatura dei clienti su tutti gli aeromobili, ha elevato le misure di pulizia per offrire un nuovo standard e snellito i servizi a bordo per ridurre i punti di contatto. Vi è anche maggior flessibilità se i clienti hanno bisogno di cambiare i loro piani. Lo schedule di giugno rimane soggetto a modifiche a causa della natura in evoluzione della pandemia. Delta continua a fornire voli verso tutti gli hub degli Stati Uniti e i principali mercati, sebbene la frequenza sia notevolmente ridotta. Mentre Delta ha temporaneamente consolidato le operazioni in alcuni mercati serviti da più aeroporti, la compagnia aerea sta aggiungendo più voli al suo June schedule rispetto a maggio, principalmente ad Atlanta, New York e tra gli hub. Riguardo i collegamenti transatlantici, Delta prevede i seguenti collegamenti a giugno: Atlanta – Amsterdam; Atlanta – Francoforte; Atlanta – Lagos; Atlanta – London-Heathrow; Atlanta – Parigi-Charles De Gaulle; Detroit – Amsterdam; Detroit – London-Heathrow; New York-JFK – Amsterdam; New York-JFK – Parigi-Charles De Gaulle; New York-JFK – Tel Aviv. Il riavvio del servizio Delta in Nigeria è soggetto all’approvazione del governo. I voli Delta verso Francoforte e Londra operano anche come scheduled cargo service (leggi anche qui). Il programma del secondo trimestre di Delta è inferiore dell’85% rispetto allo scorso anno, con riduzioni dell’80% della U.S. domestic capacity e del 90% a livello internazionale.

AEROPORTO OLBIA COSTA SMERALDA: RIATTIVATI I VOLI DI AVIAZIONE GENERALE – Come previsto dall’ordinanza regionale, a seguito della sottoscrizione delle linee guida per l’ingresso in Sardegna tramite l’aviazione privata, sono stati riattivati i voli di aviazione generale sui tre aeroporti sardi. Le nuove norme di ingresso in Sardegna attraverso i voli di aviazione generale prevedono, fino al 2 giugno, una serie di obblighi tra i quali quello di disporre di specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione, la compilazione di una scheda questionario tramite la app regionale e, per coloro che non dispongono di un certificato medico di negatività al Covid 19, la disponibilità a sottoporsi a test anticorpali presso l’aeroporto. La ripresa dei voli privati rappresenta un importante passo avanti per lo scalo di Olbia dopo un lungo periodo di inoperatività iniziato il 3 febbraio con il rifacimento della pista di volo e proseguito dal 13 marzo a seguito dell’emergenza Covid19. Secondo le indicazioni dalla Regione Sardegna, i voli di linea riprenderanno il 3 giugno sulle rotte di continuità territoriale (Roma e Milano) e dal 15 giugno su tutte le altre destinazioni nazionali. I voli internazionali, invece, riprenderanno a partire dal 25 giugno. Il piano di riapertura è in linea con i programmi comunicati dai vettori coi quali la Geasar mantiene un quotidiano coordinamento sin dall’inizio del lockdown.

AUSTRIAN AIRLINES: ACCORDO CON FLIGHT CREW E GROUND STAFF PER IL CONTRIBUTO A SUPERARE LA CRISI – A seguito dell’accordo del 21 maggio tra Austrian Airlines e rappresentanti del “flight personnel”, ieri è stato raggiunto un accordo con il technical and commercial staff, cioè quasi 3.000 delle 7.000 persone che lavorano per il vettore austriaco. Austrian Airlines prevede una ripresa molto lenta dopo la crisi. Al fine di trattenere il maggior numero possibile di dipendenti durante un periodo di scarsa domanda, è stato raggiunto un accordo con il comitato aziendale su una long-term application dello short-time work model fino al 2022. Non ci saranno aumenti o adeguamenti salariali annuali per l’inflazione durante questo periodo. I rappresentanti della compagnia e dei dipendenti hanno concordato una riduzione temporanea degli stipendi correnti per il ground staff nel periodo dal 20 marzo 2022 al 31 dicembre 2023. I tagli alle retribuzioni sono socialmente scaglionati e uguali tra il 2% e il 15%. Inoltre, il piano di compensazione sociale che è in vigore da molti anni sarà esteso fino al 31 dicembre 2025. Il pacchetto di misure sarà successivamente votato. A loro volta, i cockpit and cabin crews rinunciano tra il 5,9% e il 12,7% delle loro retribuzioni negli anni dal 2022 al 2024, nonché ai contributi delle casse pensioni. Ciò sarà integrato da varie misure di risparmio e flessibilità nella ramp-up phase. A conti fatti, i 7.000 dipendenti sopporteranno un risparmio annuo di circa 80 milioni di euro, consentendo di ridurre i costi del personale del 20%. Di conseguenza, il loro contributo cumulativo sarà pari a 300 milioni di euro entro il 2024. “L’accordo raggiunto sulle misure di costo relative al personale ci consente di trattenere il maggior numero possibile di dipendenti durante la crisi. Inoltre, abbiamo fatto un passo importante verso il riavvio delle operazioni di volo. In questo modo, i dipendenti stanno dando un enorme contributo per aiutare Austrian Airlines a gestire la crisi”, afferma il COO di Austrian Airlines, Jens Ritter.

DELTA AIR LINES: COMPLIMENTARY CARE KIT PER I CLIENTI – I clienti che arrivano in un’area check-in Delta senza maschera facciale non devono preoccuparsi: riceveranno un complimentary care kit per soddisfare i requisiti e godere di un ulteriore livello di protezione durante il viaggio. I kit includeranno: una maschera usa e getta; sacchettini di gel disinfettante per le mani; una scheda informativa che illustra le misure in atto. “I nostri dati hanno mostrato un chiaro desiderio per questi kit e abbiamo una propensione all’azione quando vediamo emergere nuove tendenze”, ha affermato Bill Lentsch, Chief Customer Experience Officer. “Poiché sempre più persone iniziano a considerare di viaggiare nei mesi a venire, garantire la loro sicurezza in tutte le fasi del loro viaggio rimane la nostra massima priorità”. Questo test arriva come una rapida risposta al feedback dei clienti: secondo un recente sondaggio, ricevere un care kit incide sulla loro decisione di viaggiare. Delta si appoggia al suo approccio basato sui dati della customer experience, per assicurarsi di offrire ciò che i clienti desiderano. All’inizio di maggio Delta ha iniziato a richiedere a tutti i clienti di indossare i rivestimenti per il viso durante il viaggio in conformità con le linee guida. I kit saranno disponibili su richiesta presso ticket counters e gate entro il 5 giugno.

EASYJET: LE VOTAZIONI DURANTE IL GENERAL MEETING RESPINGONO LE MOZIONI PER RIMUOVERE ALCUNI VERTICI DELLA COMPAGNIA – easyJet ha annunciato i risultati delle votazioni durante il General Meeting (GM), tenutosi il 22 maggio. Il GM è stato convocato per esaminare le risoluzioni proposte da Sir Stelios Haji-Ioannou, per rimuovere come directors of the Company il Chairman, John Barton; il CEO, Johan Lundgren; il CFO, Andrew Findlay e l’Independent Non-Executive Director, Andreas Bierwirth. Il Board aveva raccomandato all’unanimità agli azionisti di votare contro tali risoluzioni. Tutte e quattro le risoluzioni sono state respinte. John Barton, easyJet Chairman, ha dichiarato: “A nome del Board, desidero ringraziare gli azionisti per il loro sostegno. Il settore aereo si trova ad affrontare sfide senza precedenti e la priorità immediata del Board è stata quella di prendere le misure necessarie per guidare con successo easyJet attraverso questo periodo di incertezza. Siamo incessantemente concentrati sulla conservazione del denaro, garantendo che easyJet emerga dalla crisi Covid-19 in una forte posizione competitiva. Il Board cerca buoni rapporti con tutti gli azionisti della compagnia e spera di essere in grado di impegnarsi nuovamente in modo costruttivo con Sir Stelios”.

CDA SACBO ATTRIBUISCE I POTERI AL PRESIDENTE GIOVANNI SANGA – Il Consiglio di Amministrazione di SACBO, nominato nell’assemblea del 14 maggio scorso per il triennio 2020-2022, ha attribuito i poteri al presidente Giovanni Sanga e ai vicepresidenti Andrea Moltrasio e Yvonne Messi. Il nuovo consiglio di amministrazione di SACBO è formato da: Giovanni Sanga, Gianpietro Benigni, Fabio Bombardieri, Gianpietro Borghini, Roberto Callieri, Giovanni Paolo Malvestiti, Yvonne Messi, Andrea Moltrasio, Laura Pascotto e Gianni Scarfone.