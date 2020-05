Delta Air Lines: continuiamo ad agire per proteggere il nostro futuro

Ed Bastian, CEO di Delta, afferma in una lettera ai dipendenti: “Con il calo senza precedenti della domanda di viaggi, continuiamo ad agire per proteggere il denaro, i posti di lavoro e il futuro di Delta. Il nostro principale obiettivo finanziario per il 2020 è di ridurre il cash burn a zero entro la fine dell’anno, il che significa, per i prossimi due o tre anni, un network, una flotta e operazioni più piccoli in risposta a una riduzione sostanziale della domanda dei clienti.

Uno strumento importante per aiutarci a raggiungere questi obiettivi è il ritiro degli aerei più vecchi e l’ammodernamento della nostra flotta mentre programmiamo il futuro. Abbiamo già accelerato il piano di pensionamento per gli MD-88 e MD-90 (leggi anche qui) e abbiamo parcheggiato più di 650 jet in totale. Dato che i viaggi internazionali dovrebbero tornare lentamente, abbiamo anche preso la difficile decisione di ritirare definitivamente la nostra flotta Boeing 777 (leggi anche qui) entro la fine dell’anno. I nostri A330 e A350-900, che sono più efficienti in termini di consumo di carburante ed economici, effettueranno voli a lungo raggio con il ritorno della domanda internazionale.

Ritirare una flotta iconica come il 777 non è una decisione facile: so che ha un impatto diretto su molti di voi che volano, fanno parte dell’equipaggio e assistono questi jet. Il 777 ha giocato un ruolo importante con Delta dal 1999, permettendoci di aprire nuovi mercati a lungo raggio e far crescere la nostra rete internazionale, mentre ci trasformavamo in una compagnia aerea globale. Ho volato su quell’aereo spesso e adoro la customer experience che ha permesso negli anni”.

“Tuttavia, parcheggiare questa flotta garantirà un notevole risparmio sui costi nei prossimi anni. Delta sta attualmente bruciando circa 50 milioni di dollari ogni giorno e misure come questa ci aiutano a arginare l’emorragia, nel tentativo di salvaguardare il nostro futuro. Delta è entrata in questa crisi in una posizione di forza e questo sarà un passo importante per garantire che restiamo in una posizione relativamente forte nel settore man mano che la domanda si riprende.

Continuiamo a sentire dai nostri clienti l’ottimo lavoro che stiamo facendo ogni giorno. Ho ricevuto molte e-mail e messaggi nelle ultime settimane che ringraziano per l’eccezionale lavoro svolto dai nostri professionisti del Reservations and Customer Care, in particolare perché hanno assistito nell’elaborazione dei rimborsi. Delta ha rimborsato oltre 1,2 miliardi di dollari ai nostri clienti dall’inizio della pandemia, inclusi 160 milioni di dollari finora questo mese. Riflette un enorme volume di cash refunds che il nostro personale ha gestito con la sua rinomata professionalità ed empatia.

Oltre a proteggere i nostri soldi e posizionare Delta per il futuro, la nostra altra priorità assoluta – e la più importante – è proteggere la salute e la sicurezza delle nostre persone e dei nostri clienti. Ciò include la salute mentale e fisica. In tempi stressanti come questi, dovremmo prestare particolare attenzione al nostro benessere mentale ed emotivo. Delta ha a disposizione risorse, incluso l’Employee Assistance Program, che possono aiutare”, prosegue il CEO di Delta Air Lines.

La domanda di air cargo sta guidando il ritorno dei servizi passeggeri di Delta dagli Stati Uniti alla Germania e nel Regno Unito per la prima volta da quando i confini sono stati chiusi della pandemia COVID-19. A partire dal 21 maggio 2020, i voli per Francoforte e Londra opereranno tre volte alla settimana da Atlanta e Detroit, rispettivamente. I voli saranno disponibili anche per i viaggi dei clienti.

“Mantenere aperte le supply chain è più importante che mai e questi nuovi servizi consentiranno ai fornitori di soddisfare le esigenze dei loro clienti”, ha affermato Shawn Cole, Vice President – Delta Cargo. “Riceviamo richieste quotidiane di spedizioni di forniture mediche e di beni che mantengono le attività operative. Aprendo questi servizi anche ai passeggeri, possiamo facilitare i viaggi essenziali tra Regno Unito, Europa e Stati Uniti”.

Il cargo verrà trasportato tra Los Angeles e Francoforte, via Atlanta, e tra Chicago e Londra, via Detroit, aumentando le opportunità di spedizione per i clienti cargo. Il servizio a Francoforte sarà operato utilizzando un Airbus A330-300 con 31 tonnellate di capacità di carico, mentre un Boeing 767-300 volerà a Heathrow con 26 tonnellate di capacità di carico.

Delta sta inoltre lanciando scheduled cargo-only flights tra New York-JFK e Mumbai, India, questo mese, previa approvazione del governo. La compagnia aerea continua a fornire cargo-only services dall’Asia, lanciati il mese scorso per il trasporto di attrezzature mediche indispensabili negli Stati Uniti.

Riguardo i voli trans-atlantici, Delta prevede di operare i seguenti voli a maggio: Atlanta – Amsterdam, Atlanta – Francoforte, Atlanta – Parigi-Charles De Gaulle, Detroit – Amsterdam, Detroit – Londra-Heathrow.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)