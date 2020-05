Embraer: Congo Airways converte ordini per due E175 in E190-E2

Congo Airways ha convertito l’ordine fermo effettuato nel dicembre 2019 per due aeromobili E175, con diritti di acquisto per altri due, in un ordine fermo per due E190-E2, con diritti di acquisto per un altri due. Il nuovo accordo ha un valore totale di 256 milioni USD ai prezzi di listino correnti con tutti i diritti di acquisto esercitati e sarà incluso nel portafoglio ordini del secondo trimestre di Embraer.

Desire Bantu, CEO di Congo Airways, ha dichiarato: “Questi nuovi jet sostituiranno i nostri turboprop legacy e ci consentiranno di estendere le nostre operazioni all’interno della Repubblica Democratica del Congo e, a livello regionale, nell’Africa occidentale, centrale e meridionale. Nonostante le attuali difficili circostanze, i fondamenti del nostro mercato non sono cambiati, quindi ci aspettiamo che lo slancio che abbiamo visto in passato si sviluppi. Ho detto a dicembre che potevamo aver bisogno di effettuare un ordine aggiuntivo per gli E2 a causa dell’agilità necessaria per adattarci ai cambiamenti del mercato: ora abbiamo raggiunto quel punto. Mentre ci prepariamo per il successo futuro, avremo la flessibilità e l’aeromobile delle dimensioni e dell’efficienza giuste per servire i nostri clienti quando il mercato ritornerà”.

“È bello dare il benvenuto a un’altra compagnia aerea nella E2 family, in particolare in Africa, dove la domanda di viaggi regionali era cresciuta fortemente prima dell’attuale crisi. L’Africa è stata a lungo un mercato con basse frequenze e rotte lunghe. Quando le compagnie aeree inizieranno ad aumentare le loro operazioni, la famiglia di aeromobili E2 è perfettamente posizionata, mantenendo le frequenze e adeguando la capacità a nuovi livelli”, ha dichiarato Raul Villaron, Vice President Sales, Africa and Middle East, Embraer Commercial Aviation. “Non vediamo l’ora di supportare Congo Airways mentre continuano ad aggiornare la loro offerta ai clienti”.

Gli aeromobili saranno configurati in un layout a doppia classe per 96 passeggeri in totale, con 12 posti in business class sfalsati. Le consegne dovrebbero iniziare nel secondo trimestre del 2022. Questo è il secondo ordine E2 ricevuto da un cliente africano. Al momento ci sono 189 aerei Embraer che operano in Africa, con 54 compagnie aeree in 27 paesi.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)