Finnair aumenta ulteriormente l’affidabilità della flotta regionale con un ATR Global Maintenance Agreement

ATR e uno dei suoi clienti di vecchia data, la compagnia aerea finlandese Finnair, hanno firmato un 10-year Global Maintenance Agreement (GMA). Attraverso questo pacchetto, Finnair e Nordic Regional Airlines (NoRRA) – che opera il traffico ATR regionale di Finnair – beneficeranno di un supporto personalizzato da ATR, che aiuterà la compagnia aerea ad anticipare meglio i costi di manutenzione, migliorando la dispatch reliability della sua flotta di 12 ATR 72-500.

Questo pay-by-the-hour contract copre repair, overhaul and pooling services of Line Replaceable Units, insieme alla loro consegna e un on-site leased stock of spare parts. Finnair beneficerà inoltre di blades maintenance e delle raccomandazioni di manutenzione basate sull’esperienza di ATR per migliorare l’affidabilità degli aeromobili.

Juha Ojala, Vice President Technical Operations of Finnair, ha dichiarato: “I nostri ATR costituiscono una parte fondamentale del nostro traffico di feeder verso il nostro hub di Helsinki. Poiché una grande parte dei nostri clienti sono transfer customers, nutrono forti aspettative in termini di puntualità e affidabilità. Il presente accordo rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro rapporto con ATR e ci garantisce di beneficiare dei servizi più adatti, in modo da poter a nostra volta offrire ai nostri clienti un’esperienza di viaggio affidabile e puntuale”.

Stefano Bortoli, Chief Executive Officer of ATR, ha aggiunto: “Finnair è nuova nel nostro GMA programme ma fa parte della famiglia ATR sin dall’inizio, quando hanno preso in consegna il loro primo aereo ATR, MSN 006, nel 1986. Durante i tempi difficili che stiamo vivendo, la fiducia di un cliente stimato è il miglior tributo alla qualità e all’economia dei nostri prodotti e servizi. Non vediamo l’ora di condividere le nostre conoscenze e competenze con Finnair, in modo che possano a loro volta continuare a operare il traffico regionale in modo responsabile ed efficiente”.

