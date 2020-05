L’Airbus A400M ottiene l’Automatic Low Level Flight certification

L’aeromobile da trasporto di nuova generazione Airbus A400M ha raggiunto un nuovo decisivo traguardo con la certificazione della Automatic Low Level Flight capability, offrendo una capacità unica nella sua classe per un aeromobile da trasporto militare.

La campagna di certificazione, eseguita ad aprile sopra i Pirenei e la Francia centrale, ha comportato operazioni a soli 500 piedi, fra le quali transizioni da low level flight e altre operazioni quali aerial delivery.

Questa prima fase di certificazione riguarda le operazioni con Visual Meteorological Conditions. Ci sarà poi una seconda fase che includerà le operazioni con Instrumental Meteorological Conditions, da certificare nel secondo trimestre del 2021.

La Automatic Low Level Flights capability, propria del mondo dei fighter aircraft e capacità unica per un military transport aircraft, migliora il terrain masking – vale a dire la capacità di sfruttare le irregolarità del terreno per non essere identificati dai radar – e la sopravvivenza dell’A400M, rendendo l’aeromobile meno rilevabile in aree ostili e meno suscettibile alle minacce quando esegue operazioni militari chiave quali aerial delivery, air-to-air refuelling, operazioni logistiche o altre specifiche operazioni speciali.

L’immagine allegata non raffigura i flight test descritti in questo comunicato stampa. L’immagine mostra un A400M della RAF che effettua voli a basso quota nel Galles, Mach Loop, nel 2017. Credits: Scott Norbury.

