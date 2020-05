IATA: il debito delle compagnie aeree aumenterà del 28% e peserà sul recupero

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato un’analisi che mostra che il debito globale del settore aereo potrebbe salire a $550 miliardi entro la fine dell’anno. Si tratta di un aumento di $120 miliardi rispetto ai livelli di debito all’inizio del 2020.

$67 miliardi del nuovo debito sono composti da prestiti pubblici ($50 miliardi), imposte differite ($5 miliardi) e garanzie sui prestiti ($12 miliardi). $52 miliardi provengono da commercial sources tra cui prestiti commerciali ($23 miliardi), debito del capital market ($18 miliardi), debito derivante da nuovi contratti di leasing operativo ($5 miliardi) e accesso a linee di credito esistenti ($6 miliardi).

“Gli aiuti finanziari sono un’ancora di salvezza per superare il peggio della crisi senza danneggiare le operazioni. Ma durante il periodo di riavvio alla fine di quest’anno, l’industry’s debt load sarà vicino a $550 miliardi, con un aumento massiccio del 28%”, afferma IATA.

“Gli aiuti del governo stanno contribuendo a mantenere a galla l’industria. La prossima sfida sarà impedire alle compagnie aeree di affondare sotto l’onere del debito che gli aiuti stanno creando”, ha dichiarato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

In totale i governi si sono impegnati con $123 miliardi in aiuti finanziari alle compagnie aeree. Di questi, $67 miliardi dovranno essere rimborsati. Il saldo è in gran parte costituito da sussidi salariali ($34,8 miliardi), finanziamenti azionari ($11,5 miliardi) e agevolazioni / sussidi fiscali ($9,7 miliardi). Ciò è di vitale importanza per le compagnie aeree che bruceranno circa $60 miliardi in contanti solo nel secondo trimestre del 2020.

“Oltre la metà dei soccorsi forniti dai governi crea nuove passività. Meno del 10% si aggiungerà al patrimonio delle compagnie aeree. Cambia completamente il quadro finanziario del settore. Pagare il debito dovuto ai governi e ai finanziatori privati significherà che la crisi durerà molto più a lungo del tempo necessario per il recupero della domanda di passeggeri”, ha affermato de Juniac.

I $123 miliardi in aiuti finanziari dei governi sono pari al 14% delle entrate totali delle compagnie aeree del 2019 ($838 miliardi). Le variazioni regionali della dispersione degli aiuti indicano che vi saranno lacune che dovranno essere colmate.

Vi sono ancora grandi lacune negli aiuti finanziari necessari per aiutare le compagnie aeree a sopravvivere alla crisi COVID-19. Il governo degli Stati Uniti ha aperto la strada con il CARES Act come componente principale degli aiuti finanziari ai vettori nordamericani, che in totale hanno rappresentato un quarto dei ricavi annuali 2019 delle compagnie aeree della regione. Segue l’Europa con assistenza al 15% delle entrate annuali del 2019 e Asia-Pacifico al 10%. Ma in Africa, Medio Oriente e America Latina gli aiuti medi sono circa l’1% delle entrate del 2019.

“Molti governi hanno intensificato i pacchetti di aiuti finanziari. Laddove i governi non hanno risposto abbastanza velocemente o con fondi limitati, abbiamo assistito a fallimenti. Esempi includono Australia, Italia, Thailandia, Turchia e Regno Unito. La connettività sarà importante per il recupero. Aiuti finanziari significativi alle compagnie aeree ora hanno un senso economico. Garantirà che siano pronte a fornire connettività a supporto del lavoro non appena riapriranno le economie”, ha affermato de Juniac.

IATA ha esortato i governi a contemplare ancora aiuti finanziari. “Per i governi che non hanno fornito assistenza, continuiamo a chiedere loro di farlo. Ma, considerando il debito del settore, il nostro consiglio è di concentrarci su modi che non aumenteranno ulteriormente l’onere del debito. Potrebbe trattarsi di sovvenzioni, sussidi o assistenza sui salari”, ha affermato de Juniac.

“Un futuro difficile è davanti a noi. Contenere COVID-19 e sopravvivere allo shock finanziario è solo il primo ostacolo. Le misure di controllo post-pandemia renderanno le operazioni più costose. I costi fissi dovranno essere ripartiti su un minor numero di viaggiatori. E saranno necessari investimenti per raggiungere i nostri obiettivi ambientali. Inoltre, le compagnie aeree dovranno rimborsare i debiti aumentati in modo massiccio derivanti dall’agevolazione finanziaria. Dopo essere sopravvissute alla crisi, la ripresa della salute finanziaria sarà la prossima sfida per molte compagnie aeree”, ha affermato de Juniac.

(Ufficio Stampa IATA)