LATAM annuncia una riorganizzazione per garantire la sua sostenibilità a lungo termine

LATAM Airlines Group S.A. (“LATAM”) e le sue filiali in Cile, Perù, Colombia, Ecuador e Stati Uniti hanno iniziato oggi un processo volontario di riorganizzazione e ristrutturazione del loro debito sotto la protezione del Chapter 11 negli Stati Uniti d’America con il sostegno delle famiglie Cueto e Amaro, e Qatar Airways, due dei maggiori azionisti del gruppo. Alla luce dell’impatto senza precedenti che ha avuto il COVID-19 sull’industria aeronautica internazionale, questo processo di riorganizzazione offre a LATAM l’opportunità di lavorare con i creditori del gruppo e altre parti interessate per ridurre il proprio debito e ottenere nuove fonti di finanziamento, avendo così gli strumenti necessari per trasformare il gruppo secondo questa nuova realtà.

Il processo di riorganizzazione finanziaria del Chapter 11 è un quadro giuridico in base al quale LATAM e le sue filiali saranno in grado di ridimensionare le loro operazioni, adattarle al nuovo contesto della domanda e riorganizzare i loro bilanci finanziari, consentendo loro di emergere come aziende più agili, resilienti e sostenibili. LATAM e le sue filiali continueranno a volare durante tutto il processo.

“LATAM è entrata nella crisi COVID-19 come gruppo di aerolinee sano e redditizio, ma circostanze eccezionali hanno portato a un crollo della domanda e non solo hanno fermato l’aviazione globale e i suoi ricavi, ma hanno cambiato il futuro dell’intera industria”, ha affermato Roberto Alvo, CEO di LATAM, aggiungendo: “Abbiamo implementato una serie di complesse misure per mitigare l’impatto di questa interruzione senza precedenti in tutto il settore. E questo percorso rappresenta l’opzione migliore per gettare le basi giuste per il futuro del nostro gruppo di compagnie aeree. Abbiamo l’obiettivo di un futuro post-COVID-19 e siamo concentrati sulla trasformazione del gruppo per adattarlo a un nuovo modo di volare, in cui la salute e la sicurezza dei nostri passeggeri e collaboratori rappresentano gli obiettivi primari”.

Il gruppo ha ottenuto un sostegno finanziario dai suoi azionisti, tra cui le famiglie Cueto e Amaro, che intrattengono relazioni di lunga data con il gruppo, e Qatar Airways, che inietterà 900 milioni di dollari in finanziamenti aggiuntivi a titolo di debitore in possesso (DIP, Debtor in Possession). Questi partner hanno una profonda conoscenza del settore, del gruppo e delle sue sfide operative. Questo supporto dimostra la fiducia in LATAM, nelle sue filiali e nella sua sostenibilità a lungo termine. Nella misura consentita dalla legge, il gruppo è pronto ad accogliere gli azionisti interessati a partecipare a questo processo per fornire finanziamenti aggiuntivi. Inoltre, al momento della richiesta, il gruppo disponeva di circa 1,3 miliardi di dollari.

LATAM e le sue filiali stanno inoltre intrattenendo conversazioni con i rispettivi governi di Cile, Brasile, Colombia e Perù per cercare supporto per accedere a finanziamenti aggiuntivi, proteggere posti di lavoro, quando possibile, e ridurre al minimo le interruzioni delle loro operazioni. LATAM e le sue filiali ringraziano azionisti, dipendenti, creditori e le comunità che supportano il gruppo per garantire un futuro migliore a lungo termine. Il gruppo è fiducioso che questo processo riunirà le varie parti interessate, al fine di costruire un nuovo gruppo LATAM che sia nella posizione migliore per affrontare le sfide dei prossimi anni.

Ignacio Cueto, Presidente del Consiglio di Amministrazione di LATAM, ha inoltre affermato: “Data la più grande crisi che si è verificata nella storia dell’aviazione, e dopo aver analizzato tutte le alternative disponibili per garantire la sostenibilità del gruppo, il consiglio di amministrazione ha approvato questo processo verso il futuro. Proprio come ci siamo adattati alle nuove realtà emerse in passato, confidiamo che LATAM potrà avere successo nel contesto post-COVID-19, continuando a servire l’America Latina e collegare la regione con il mondo”.

Il gruppo continuerà ad adattarsi e rispondere alla pandemia di COVID-19 e si sta attivamente preparando ad accogliere i propri clienti in base alle restrizioni di viaggio quando la domanda aumenterà, garantendo i più alti standard di sicurezza ai passeggeri e all’equipaggio, tratto distintivo di LATAM.

LATAM Airlines Group si impegna a preservare la continuità della propria attività durante la riorganizzazione. Soprattutto per quanto riguarda dipendenti, clienti, fornitori, partner commerciali e le comunità locali in cui opera. In particolare:

• LATAM Airlines Group S.A. e le sue filiali continueranno a operare voli passeggeri e cargo, in base alla domanda e alle restrizioni di viaggio.

• Tutti i biglietti presenti e futuri, così come i voucher di viaggio, le miglia e i vantaggi per viaggiatori frequent flyer e le politiche di flessibilità saranno mantenuti e tutelati.

• I dipendenti del Gruppo continueranno a percepire i loro salari e benefici, come stipulato nei termini dei loro contratti di lavoro.

• I fornitori riceveranno i loro pagamenti in tempo per tutti i beni e servizi garantiti dal 26 maggio 2020 in poi, e durante questo processo.

• Le agenzie di viaggio e altri partner commerciali non saranno interessati o penalizzati nella loro interazione con il gruppo LATAM.

Le entità di LATAM Airlines Group S.A. e alcune altre entità incorporate in Cile e Perù, LATAM Airlines Ecuador, le entità operative del gruppo costituite negli Stati Uniti, esclusi i veicoli per uso speciale del gruppo LATAM, sono incluse nella domanda del Chapter 11. Le entità LATAM in Argentina, Brasile e Paraguay non sono incluse nella richiesta del Chapter 11. Le entità LATAM in Brasile continuano le conversazioni con il governo brasiliano in merito ai passi successivi, in cerca di sostegno finanziario per le operazioni del gruppo in Brasile.

È importante sottolineare che, indipendentemente dal fatto che siano incluse nell’applicazione o meno, tutte le società del gruppo continueranno a operare nella misura consentita dalle restrizioni di viaggio e della domanda.

