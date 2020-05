Boeing riprende la produzione del 737 MAX

Boeing ha ripreso la produzione del 737 MAX nello stabilimento di Renton, Washington. Il programma 737 ha iniziato a realizzare aeroplani a un low rate, in quanto implementa più di una dozzina di iniziative incentrate sul miglioramento della sicurezza sul lavoro e della qualità del prodotto.

“Siamo stati in un viaggio continuo per evolvere il nostro sistema di produzione e renderlo ancora più forte”, ha dichiarato Walt Odisho, vice president and general manager of the 737 program. “Queste iniziative sono il prossimo passo nella creazione di un build environment ottimale per il 737 MAX”.

Durante la sospensione temporanea della produzione iniziata a gennaio, meccanici e ingegneri hanno collaborato per perfezionare e standardizzare i pacchetti di lavoro in ogni posizione della fabbrica. Nuovi kitting processes assicureranno inoltre che i dipendenti abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno a portata di mano per costruire l’aereo.

“I passi che abbiamo intrapreso in fabbrica ci aiuteranno a raggiungere il nostro obiettivo di qualità al 100% per i nostri clienti, supportando nel contempo il nostro costante impegno per la sicurezza sul lavoro”, ha affermato Scott Stocker, vice president of 737 Manufacturing.

Il 737 program aumenterà gradualmente la produzione quest’anno.

(Ufficio Stampa Boeing)