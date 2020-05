SAS: risultati trimestrali negativi a causa della pandemia

SAS ha comunicato i risultati finanziari del trimestre febbraio 2020 – aprile 2020.

Le entrate sono pari a MSEK 5,264 (9,871), income before tax (EBT) pari a MSEK -3,722 (-1,216). L’utile netto del periodo si attesta a MSEK -3.470 (-933). Utile per azione ordinaria: -9,15 SEK (-2,44)

Nel periodo novembre 2019 – aprile 2020, le entrate si attestano a MSEK 14,971 (19,276), income before tax (EBT) pari a MSEK -4,809 (-1,792). L’utile netto del periodo è pari a MSEK -4.331 (-1.402). Utile per azione ordinaria: -11,49 SEK (-3,69)

La pandemia COVID-19 ha creato una crisi globale per l’industria aeronautica. Alla fine del trimestre SAS operava principalmente voli nazionali limitati in Norvegia e Svezia, integrati da alcuni voli di rimpatrio internazionali. Per la prima volta nella storia della compagnia, SAS non ha offerto voli internazionali di linea da/per la Scandinavia.

Ad aprile, la capacità è scesa del 94% e il numero di passeggeri è sceso del 96% rispetto allo scorso anno. Di conseguenza, i ricavi trimestrali sono scesi di quasi il 50%.

Il calo della domanda ha immediatamente innescato una vasta gamma di misure per ridurre radicalmente i costi. Ad oggi, circa il 90% della forza lavoro è in regime di licenziamento temporaneo e la compagnia ha annunciato una riduzione permanente di 5.000 posizioni per adattarsi alle condizioni di mercato previste. Inoltre è stata decisa una riduzione significativa del network, delle spese di vendita e marketing, sono stati rinegoziati gli accordi con i fornitori e posticipati progetti e investimenti IT. Sono state anche rinviate le consegne di aeromobili.

“I paesi riapriranno gradualmente, ma il ritmo e i prerequisiti non saranno gli stessi in tutte le aree geografiche e regioni. Inoltre, la pandemia ha portato a una recessione economica, ha portato a cambiamenti comportamentali a favore di più riunioni digitali e ha causato una preoccupazione generale per la salute tra molti clienti. Pertanto, prevediamo un periodo di recupero più lungo rispetto a quello registrato nelle precedenti flessioni. Prevediamo che la ripresa inizierà con un aumento della domanda interna seguita da destinazioni europee e poi intercontinentali. Ma molto probabilmente ci vorrà fino al 2022 prima di vedere la domanda in linea con quanto sperimentato prima dell’epidemia di COVID-19.

Dato l’impatto di COVID-19 e il tempo necessario per tornare a una situazione più normalizzata, SAS dovrà garantirsi ulteriori finanziamenti per continuare a essere il più importante fornitore di infrastrutture aeree in Scandinavia. Ciò richiederà il sostegno dei governi scandinavi.

SAS è attualmente in discussioni attive, intense e costruttive con i principali azionisti dell’azienda e le parti interessate su un piano di ricapitalizzazione per garantire il futuro della compagnia.

Al momento stiamo vivendo una situazione senza precedenti, che crea sfide significative. Vorrei esprimere il mio sincero apprezzamento a tutti i dipendenti SAS per i loro sforzi dedicati e il supporto durante la crisi. SAS è determinata a riavviare le operazioni il prima possibile. A nome di tutti i nostri dipendenti, non vedo l’ora di darvi il benvenuto di nuovo a bordo di un volo SAS nel prossimo futuro”, afferma Rickard Gustafson, Presidente e CEO di SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)