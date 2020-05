Il Gruppo Air France-KLM riprende i collegamenti con l’Italia

A partire dal 1° giugno Air France-KLM Group riprenderà gradualmente i collegamenti con Roma, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Bari.

Entro la fine del mese saranno operativi 78 voli settimanali di Air France e KLM per l’Italia.

“Ritornare a volare nel Bel Paese è per noi motivo di grande orgoglio e conferma l’importanza del mercato italiano per il Gruppo Air France-KLM. Nelle ultime settimane abbiamo messo in campo tutte le misure necessarie per volare in sicurezza e siamo ora pronti a ripartire, già dal mese di giugno e in vista dell’imminente stagione turistica, con più del 15% dei nostri voli da e per l’Italia”, dichiara Stefan Vanovermeir, Direttore Generale Air France-KLM East Mediterranean.

Da Roma Fiumicino:

Per Amsterdam, a partire dal 1° giugno, un volo al giorno.

Per Parigi Charles de Gaulle, a partire dal 1° giugno, fino a 11 voli a settimana.

Da Milano Malpensa:

Per Amsterdam, a partire dal 1° giugno, un volo al giorno.

Per Parigi Charles de Gaulle, a partire dal 1° giugno, fino a 11 voli a settimana.

Da Venezia:

Per Amsterdam, a partire dal 1° giugno, un volo al giorno.

Per Parigi Charles de Gaulle, a partire dal 4 giugno, fino a 7 voli a settimana.

Da Firenze:

Per Amsterdam, a partire dal 1° giugno, un volo al giorno.

Per Parigi Charles de Gaulle, a partire dal 4 giugno, fino a 7 voli a settimana.

Da Bologna:

Per Parigi Charles de Gaulle, a partire dal 10 giugno, fino a 4 voli a settimana.

Da Napoli:

Per Parigi Charles de Gaulle, a partire dall’8 giugno, fino a 8 voli a settimana.

Da Bari:

Per Parigi Charles de Gaulle, a partire dal 13 giugno, fino a 3 voli a settimana.

La rete europea è studiata in modo tale che il maggior numero possibile di voli si colleghi alla rete intercontinentale del Gruppo Air France-KLM.

Le misure sanitarie adottate comprendono: mascherina obbligatoria e distanziamento sociale a bordo, igienizzazione dei sedili e di tutte le superfici all’interno dell’aeromobile, ricambio dell’aria ogni 3 minuti tramite sistema di filtraggio dell’aria costituito da filtri anti particolato HEPA, identici a quelli utilizzati nelle sale operatorie, in grado di rimuovere più del 99% dei contaminanti virali e batterici.

Per tutti i soci Flying Blue lo status Elite sarà mantenuto fino a febbraio 2021. Per i soci Explorer la scadenza delle Miglia è stata posticipata al 31 dicembre 2020. Per i soci Elite le Miglia non scadono mai.

Riguardo la ripresa dei collegamenti dall’aeroporto di Bari dal 13 giugno (1 volo la seconda settimana di giugno, 3 voli la terza settimana di giugno, 3 voli la quarta settimana di giugno), Tiziano Onesti, Presidente di Aeroporti di Puglia, afferma: “La ripresa dell’operativo su Parigi CDG assume un significato straordinario che va ben al di là della semplice rinnovata disponibilità di collegamenti. È il segno di un ritorno, in modo graduale e mirato, alla normalità, che induce a guardare con cauto ottimismo e rinnovata progettualità al futuro. Infrastruttura e vettore, Aeroporti di Puglia e Air France, hanno adottato tutte le precauzioni e i protocolli raccomandati a livello nazionale e internazionale necessari a garantire la massima sicurezza di ogni persona coinvolta in tutte le fasi dell’intera esperienza di viaggio. Va rimarcato in proposito che la tracciabilità di ciascuno di noi, nei diversi momenti in cui si articola il viaggio aereo nel suo complesso, rappresenta un indiscusso punto di forza che contribuisce a tutelare la salute e la sicurezza delle persone. Torniamo, pertanto, a volare con senso di confidenza e nella massima sicurezza facendo ciascuno di noi la propria parte con senso di responsabilità e rispetto delle regole e procedure a beneficio di tutti”.

Riguardo la ripresa dei collegamenti dall’aeroporto di Bologna a partire dal 10 giugno (1 volo la seconda settimana di giugno, 3 voli la terza settimana di giugno, 4 voli la quarta settimana di giugno), Antonello Bonolis, Direttore Business Aviation e Comunicazione dell’Aeroporto Marconi di Bologna, afferma: “Ci è mancato e oggi torna ad operare. Lo storico volo per Parigi, sul podio delle città più richieste con quasi 300mila passeggeri lo scorso anno, riprende e con esso la possibilità di interconnetterci con il mondo intero. Celebriamo con orgoglio la ripresa della collaborazione con uno dei più importanti partner del nostro aeroporto e siamo molto felici di ritrovare sul nostro scalo i passeggeri di Air France-KLM: per loro anche noi ci siamo attrezzati per offrire la massima sicurezza e il nostro entusiastico impegno per accoglierli al meglio e supportarli nelle operazioni pre e post volo. Bon retour à Bologne, Air France ti aspettavamo”.

Per l’Aeroporto di Venezia, Enrico Marchi, Presidente del Gruppo SAVE, afferma: “La riattivazione dei voli su Amsterdam e Parigi da parte del Gruppo Air France-KLM è di particolare rilevanza perché segna per l’aeroporto di Venezia il riavvio del traffico internazionale su due importanti hub europei e apre il nostro territorio all’accoglienza di ritrovati flussi di visitatori”.

(Ufficio Stampa Air France-KLM – Aeroporti di Puglia – Aeroporto di Bologna – Gruppo SAVE – Photo Credits: Air France)