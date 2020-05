News Brevi – 28.05.2020

SWISS E ZURICH AIRPORT ADOTTANO MISURE CONGIUNTE PER VIAGGI SICURI – Zurich Airport e SWISS adottano misure congiunte per garantire viaggi sicuri, presentandole in una conferenza stampa congiunta. Le compagnie aeree che servono l’aeroporto di Zurigo come Swiss International Air Lines (SWISS) e Edelweiss Air prevedono di ripristinare una parte sostanziale dei loro servizi nelle prossime settimane per offrire oltre 350 voli da Zurigo e Ginevra verso circa 70 destinazioni europee. Oltre all’intensificazione dei programmi di pulizia, con l’utilizzo di nuovi detergenti, il concetto include una pulizia e una disinfezione più frequenti delle superfici di contatto come corrimano e carrelli bagagli. I distributori di disinfettante per le mani sono già stati forniti in oltre 200 sedi e pannelli in plexiglass sono stati installati in tutti i banchi. Sono inoltre in corso vari passaggi operativi per evitare le concentrazioni dei viaggiatori. Dal momento che ciò non è sempre possibile in un tale hub, viene consigliato a tutti gli utenti dell’aeroporto di indossare maschere. Sarà prestata attenzione in tutti i punti in cui possono formarsi folle per mantenere i viaggiatori ben distanziati o per garantire che le persone siano adeguatamente protette attraverso pannelli in plexiglass o indossando maschere.

EUROWINGS ESTENDE LE MISURE PROTETTIVE PER UN VIAGGIO SICURO – Eurowings mostra in un video le misure protettive lungo l’intera catena di viaggio. Nel turismo internazionale, è in vista un allentamento delle attuali restrizioni di viaggio. Il viaggio sarà presto più facile, anche attraverso i confini nazionali. Pertanto, le vacanze estive 2020 sono di nuovo a portata di mano. In questo contesto, Eurowings ha notevolmente ampliato il suo programma di voli di giugno e ha aggiunto 40 nuove destinazioni di vacanza in Europa al suo programma. Sicurezza e salute sono le massime priorità per Eurowings. Per questo motivo, la compagnia aerea ha adottato misure estese per aumentare la protezione della salute sia a terra che in volo. Eurowings chiede ai suoi passeggeri di portare una protezione per la bocca e il naso su tutti i voli e di indossarla sia in aeroporto che a bordo. Anche gli assistenti di volo Eurowings indossano tale protezione. Si applicano le regole di distanza di almeno 1,5 metri da una persona all’altra in aeroporto. L’imbarco viene effettuato in gruppi. Prima e durante il volo, nonché a terra durante i tempi di transito, il contatto tra i membri dell’equipaggio e il personale di terra è ridotto al minimo, Eurowings implementa inoltre misure estese per la pulizia degli aeromobili: ogni aeromobile viene disinfettato quando si ferma alla sua base di partenza. L’aria che circola nella cabina viene filtrata e pulita da impurità come polvere, batteri e virus. I voli Eurowings negli aeroporti nazionali sbarcheranno direttamente nell’edificio del terminal dove possibile, per ridurre i viaggi in autobus dei passeggeri. Eurowings informerà regolarmente i suoi passeggeri sugli sviluppi attuali relativi ai viaggi su eurowings.com/corona e attraverso tutti gli altri canali della compagnia.

AMERICAN AIRLINES IN PRIMA LINEA PER FORNIRE ASSISTENZA A PHILADELPHIA – American Airlines sta collaborando con City of Philadelphia Office of Homeless Services (OHS), Department of Behavioral Health and Intellectual Disability Services (DBHIDS) e Philabundance per donare più di 28.000 snack box, 1.000 personal pandemic kits e 27.500 libbre di succo e altre bevande ai bisognosi, fornendo loro assistenza. Il cibo e le forniture donati alla città verranno consegnati a partire da martedì mattina, quando i funzionari inizieranno a lavorare per trasferire più di 100 persone che hanno cercato rifugio al Philadelphia International Airport (PHL) a seguito della pandemia coronavirus (COVID-19). “La pandemia ha avuto un profondo impatto sui nostri mezzi di sussistenza e le nostre routine quotidiane, ma i nostri membri del team stanno lavorando per fare del bene”, ha dichiarato Jim Moses, Vice President of Northeast Hubs and Gateways for American Airlines. “La donazione di oggi si basa sulla partnership di American con la città e Philabundance, lavorando per fornire supporto ai più vulnerabili della nostra comunità”.