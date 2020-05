ACI World pubblica nuove linee guida per il riavvio e il recupero del settore aeroportuale

Airports Council International (ACI) World ha pubblicato oggi una guida completa per gli aeroporti mentre si preparano a riavviare le operazioni, per aiutarli a sostenere la ripresa delle attività nel mezzo della pandemia COVID-19.

La pandemia ha causato una crisi sistemica con conseguente interruzione senza precedenti del trasporto aereo globale. ACI World stima che, nel 2020, gli aeroporti subiranno una riduzione di oltre 4,6 miliardi di passeggeri e un calo delle entrate di oltre $97 miliardi negli Stati Uniti.

La pubblicazione di oggi, Aviation Operations during COVID-19 – Business Restart and Recovery, fornisce esempi di best practice e indicazioni sia per le fasi iniziali di questo riavvio dell’attività, sia per il processo di recupero più a lungo termine, mentre l’industria si prepara al “new normal” post-COVID-19.

ACI World ha recentemente collaborato con l’International Air Transport Association (IATA) per definire i principi di riavvio e recupero. La pubblicazione odierna approfondisce i dettagli, basandosi sui principi per fornire indicazioni su tutti gli aspetti della gestione delle operazioni aeroportuali, per consentire il riavvio delle operazioni mantenendo la fiducia del personale e dei viaggiatori. È un prodotto della collaborazione tra ACI World e le Regioni, gli aeroporti membri e i loro partner nel settore dell’aviazione.

ACI World prevede che il ritorno al business per l’industria aeronautica arrivi in fasi: riavvio iniziale con un numero limitato di passeggeri; recupero con un lento aumento del volume dei passeggeri; graduale aumento di capacità e quindi ritorno ai volumi passeggeri più tradizionali.

Qualsiasi nuova misura introdotta negli aeroporti dovrà evolversi attraverso queste fasi fino a quando, alla fine, l’industria arriverà alla “nuova normalità”.

“COVID-19 è stata una sfida globale senza precedenti, in particolare per l’industria aeronautica, con la rapida diffusione del virus che ha portato i governi a limitare rapidamente i viaggi e a chiudere i confini per limitare la diffusione”, ha dichiarato Angela Gittens, ACI World Director. “Ciò ha avuto un effetto drastico e dannoso sugli aeroporti di tutto il mondo e una serie di nuove misure potrebbe diventare una necessità negli aeroporti al riavvio del settore. Per gli aeroporti, l’obiettivo è quello di proteggere la salute e il benessere dei viaggiatori, del personale e del pubblico, per ridurre al minimo le opportunità di diffusione delle malattie mantenendo al contempo operazioni efficienti”.

Non è previsto che gli aeroporti utilizzino tutte le opzioni fornite nel documento, che fornisce consigli sull’attuazione delle migliori pratiche che potrebbero essere appropriate, a seconda delle circostanze locali.

L’ACI ha identificato i principi chiave per guidare l’attuazione di misure operative e pratiche efficienti e praticabili. L’ACI ritiene che le misure dovrebbero essere supportate da evidenze mediche, dovrebbero essere basate sul rischio e orientate ai risultati e che dovrebbe essere evitato uno screening sanitario generale in aeroporto.

“Nell’attuazione delle misure, dovrebbe esserci un coordinamento tra i governi, una chiara definizione delle responsabilità e una buona comunicazione al pubblico viaggiante. Inoltre, potrebbe essere necessario accelerare le necessarie modifiche normative”, prosegue ACI World.

“La collaborazione, la cooperazione e la coerenza sono fondamentali, prima che il settore si riavvii con successo, quindi per sostenere una ripresa equilibrata”, ha affermato Angela Gittens. “ACI è membro dell’ ICAO Council Aviation Recovery Taskforce e continueremo a lavorare con i nostri partner globali per sostenere l’armonizzazione di misure, processi e procedure che sono state introdotte a seguito di COVID-19. I governi e le autorità di regolamentazione del settore dovranno garantire che tutti i nuovi processi che gli aeroporti introdurranno siano adattati al cambiamento dei dati e alle evidenze mediche, garantendo che rimangano allineati con quelli implementati attraverso altre modalità di trasporto e la società in generale”.

(Ufficio Stampa ACI World)