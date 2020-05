Bombardier pubblica il suo 2019 Activity Report, mettendo in evidenza gli obiettivi di sostenibilità

Bombardier ha pubblicato oggi il suo 2019 Activity Report, ribadendo il suo impegno per la sostenibilità e mettendo in evidenza i progressi della Società nell’ultimo anno verso il raggiungimento dei suoi environmental, social and governance (ESG) goals.

“Come società incaricata di spostare in sicurezza milioni di persone in tutto il mondo ogni giorno, Bombardier è orgogliosa di essere leader nelle pratiche commerciali sostenibili”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier Inc. “Inoltre, l’attuale situazione sanitaria globale e la crisi economica hanno dimostrato che la sostenibilità è oggi più importante che mai. Con questo Activity Report, speriamo di inviare un messaggio chiaro riaffermando il nostro impegno nel perseguire ambiziosi ESG goals, mentre cerchiamo di andare oltre l’attuale crisi”.

Riconosciuta tra le Corporate Knights’ Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, Bombardier si impegna a sviluppare prodotti efficienti, economici e innovativi, a gestire in modo efficiente le risorse nelle sue operazioni e attraverso la sua supply chain e a riferire in modo trasparente e annuale sui suoi progressi.

La Società ritiene inoltre che il modo in cui fornisce i propri risultati sia importante quanto i risultati ottenuti, incluso il mantenimento dei più elevati standard etici, la creazione di un ambiente di lavoro salubre e incentrato sulle persone e il supporto alle comunità in cui opera.

Il 2019 Activity Report di Bombardier evidenzia i progressi della Società nell’integrazione delle ESG considerations all’interno dell’organizzazione. Notevoli risultati dell’anno passato includono un ruolo di leadership nel promuovere l’adozione e la disponibilità di sustainable aviation fuel (SAF) nella business aviation; il superamento dell’obiettivo di offrire più di 1.000 stage retribuiti in Canada e il lancio di un Codice etico aggiornato, un Codice di condotta per i fornitori e un programma etico e di conformità migliorato.

Nel 2020 Bombardier prevede di annunciare e implementare una rinnovata strategia di sostenibilità globale, supervisionata dal suo Board of Directors, per creare valore per le parti interessate e promuovere l’obiettivo dell’azienda di costruire un business sostenibile di livello mondiale a lungo termine.

Bombardier ha pubblicato rapporti sulla sua sustainability performance dal 2008. Il full 2019 report può essere consultato qui: https://www.bombardier.com/en/sustainability.html.

(Ufficio Stampa Bombardier)