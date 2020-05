Leonardo si aggiudica un contratto negli USA dalla Federal Aviation Administration per sistemi di aiuto alla navigazione

Leonardo, attraverso la controllata statunitense Selex ES Inc., si è recentemente aggiudicata un contratto dalla Federal Aviation Administration (FAA) per la fornitura di sistemi di aiuto alla navigazione (Distance Measuring Equipment – DME) per lo spazio aereo USA. Il contratto ha la durata di un anno con opzioni per due rinnovi, ciascuno di un anno. Considerando anche la precedente commessa per la FAA per lo stesso tipo di equipaggiamenti, la società prevede di fornire complessivamente oltre 200 dispositivi di misurazione della distanza per lo spazio aereo nazionale (National Airpsace System – NAS) statunitense. La produzione interesserà lo stabilimento di Overland Park, in Kansas.

Sono incluse la gestione complessiva del programma, attività di ingegneria dei sistemi, progettazione e sviluppo, test e valutazione, addestramento, produzione, supporto logistico e implementazione del sito. Il sistema DME aiuterà la FAA a incrementare l’operatività e le prestazioni dello spazio aereo USA, in conformità con gli attuali standard di sicurezza dell’ente americano.

Selex ES Inc. è il principale vendor al mondo di sistemi di misurazione della distanza. Negli ultimi 25 anni ne ha consegnati oltre 1.200 a clienti strategici di livello interazionale, tra cui la FAA, la Deutsche Flugsicherung (DFS), società che gestisce il controllo del traffico aereo in Germania, nonchè diversi operatori di servizi di navigazione aerea civile, quali Skeyes in Belgio, EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea ) in Argentina e ANWS (Air Navigation and Weather Services) a Taiwan.

Selex ES Inc., azienda statunitense controllata da Leonardo, ha sede a Overland Park, in Kansas, ed è uno dei principali fornitori di sistemi di sorveglianza, navigazione e avvicinamento di precisione per gli Air Navigation Service Providers, le autorità aeroportuali, agenzie governative e della Difesa e operatori commerciali e industriali. Nel cuore degli Stati Uniti, Selex ES Inc. ha progettato, prodotto, consegnato e supportato ausili alla radionavigazione a terra e soluzioni di sorveglianza per oltre 30 anni, in tutto il mondo. Selex ES Inc. offre ai propri clienti soluzioni complete di progettazione, sviluppo, produzione, test, installazione, formazione, integrazione, manutenzione e assistenza.

(Ufficio Stampa Leonardo)