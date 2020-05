easyJet promuove il ritorno dei voli internazionali da Milano Malpensa

easyJet annuncia il ripristino a luglio dei voli internazionali dal proprio hub di Milano Malpensa, aeroporto dove la compagnia detiene il primo posto per numero di aerei basati e capacità offerta.

Il dettaglio dei voli e delle loro frequenze saranno divulgati la prossima settimana, ma per festeggiare il ritorno dei collegamenti internazionali la compagnia dà oggi il via a una campagna di promozione pensata appositamente per l’estate e anticipa una selezione delle rotte che saranno disponibili.

Chi prenota con easyJet avrà la possibilità di viaggiare – tra luglio e ottobre 2020 – a partire da soli 14,99 euro (per persona e per tratta) da Malpensa verso rinomate mete turistiche come Atene, Marrakech, Santorini, Corfù, Rodi, Lisbona, Tel Aviv, Fuerteventura, Londra Luton, Zante, Tenerife e Minorca.

Per soddisfare la domanda di viaggi estivi da Milano, easyJet annuncia la ripresa dei voli in queste destinazioni e prevede di incrementare il numero di voli anche per la stagione estiva 2021.

Quest’estate, easyJet opererà un totale di 85 frequenze settimanali su queste rotte. Guardando avanti verso l’estate 2021, easyJet crescerà ulteriormente in questi mercati, portando la propria offerta a più di 130 frequenze settimanali.

“Non vediamo l’ora di tornare a volare su queste destinazioni la prossima estate e di aggiungerle a un portafoglio di rotte in continua evoluzione a disposizione dei nostri clienti. La ripresa dei collegamenti internazionali da Malpensa, nostro aeroporto di casa, nonché principale hub in Italia e in Europa, è un’ottima notizia per noi, per i nostri clienti e per l’economia italiana”, ha commentato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet in Italia.

easyJet ha annunciato nei giorni scorsi la ripartenza delle proprie operazioni dal suo hub di Milano Malpensa il prossimo 15 giugno, con un network di 8 destinazioni domestiche, tra cui: Napoli, Catania, Bari, Palermo, Lamezia Terme, Cagliari e Olbia (leggi anche qui).

La promozione estiva include le seguenti rotte:

Milano Malpensa – Atene (dal 1° luglio)

Milano Malpensa – Tel Aviv (dal 21 luglio, le tariffe per i voli verso Tel Aviv partono da 29,99 Euro).

Milano Malpensa – Marrakech (dal 20 luglio)

Milano Malpensa – Minorca (dal 2 luglio)

Milano Malpensa – Santorini (dal 3 luglio)

Milano Malpensa – Corfù (dal 1° luglio)

Milano Malpensa – Rodi (dal 2 luglio)

Milano Malpensa – Londra Luton (dal 2 luglio)

Milano Malpensa – Lisbona (dal 1° luglio)

Milano Malpensa – Fuerteventura (dal 31 agosto)

Milano Malpensa – Tenerife (dal 2 luglio)

Milano Malpensa – Zante (dal 2 luglio)

easyJet è la prima grande compagnia aerea a compensare le emissioni di anidride carbonica prodotte dal carburante utilizzato su tutti i suoi voli per conto dei suoi clienti e rimane concentrata ad operare nel modo più efficiente possibile. Inoltre, sarà messa in atto una nuova serie di misure aggiuntive per contribuire a garantire la sicurezza e il benessere di tutti i passeggeri e dell’equipaggio a bordo. Queste includono una migliore disinfezione degli aeromobili; ai passeggeri, al personale di cabina e di terra sarà richiesto di indossare le mascherine; nella fase iniziale sarà anche sospeso il servizio di ristorazione a bordo.

Le misure sono state individuate in collaborazione con le autorità aeronautiche ICAO e EASA e con quelle nazionali.

