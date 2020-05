British Airways: interni riconfigurati su due 777-200 per aumentare la cargo capacity

British Airways ha rimosso i sedili di due 777-200 della sua flotta a terra, in modo che gli aeromobili possano operare come cargo e trasportare merci in tutto il mondo.

Il primo viaggio di uno di questi velivoli nella nuova configurazione sarà verso Pechino questo pomeriggio, dove raccoglierà DPI per l’NHS. L’aeromobile sarà anche utilizzato per trasportare altri beni essenziali come cibo e medicine nel Regno Unito, insieme a regolari spedizioni commerciali.

Con la domanda di viaggi passeggeri ancora molto bassa, lavorando con IAG Cargo, British Airways sta cercando di utilizzare i suoi grounded aircraft in modo creativo per sostenere la lotta globale contro Covid-19. A marzo la compagnia aerea ha iniziato a operare cargo-only services senza passeggeri, trasportando merci esclusivamente nella stiva. Ad aprile British Airways ha iniziato a trasportare merci sui sedili degli aeromobili passeggeri. Questi recenti cambiamenti – rimuovendo tutti i posti passeggeri e semplificando gli interni – significheranno che questi velivoli ora hanno spazio per ulteriori 100 m3 di carico su ogni volo.

John Cheetham, Chief Commercial Officer presso IAG Cargo, ha dichiarato: “Durante questo periodo abbiamo lavorato con i nostri clienti per fornire soluzioni che consentano ai beni vitali di spostarsi in tutto il mondo. Insieme a British Airways, siamo lieti di aumentare la cargo capacity di questi aeromobili, supportando i nostri clienti, compreso il NHS, per il trasporto di forniture critiche. Con la rimozione dei loro posti, questi 777 dispongono ora di ulteriori 100 m3 di spazio disponibile per il cargo”.

British Airways e la sua consociata IAG Cargo continuano a svolgere un ruolo importante nello spostamento delle merci in tutto il mondo. Hanno già operato più di 80 cargo charter flights che hanno trasportato tonnellate di materiale sanitario per il NHS, in collaborazione con il governo del Regno Unito. Questo a fianco del continuo sforzo di rimpatrio della compagnia aerea per i residenti nel Regno Unito, oltre al mantenimento di rotte per i viaggi essenziali.

Gli aeromobili modificati sono G-YMMK e G-YMMG.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: British Airways)