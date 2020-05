Iberia riprenderà i servizi a corto e medio raggio a partire dal primo luglio

A partire dal 1° luglio, Iberia riprenderà gradualmente il suo short and medium haul flight programme, con flessibilità per tutti i clienti.

La compagnia aerea è inoltre pronta a riprendere i voli a lungo raggio non appena le condizioni lo consentiranno e le restrizioni di quarantena e di viaggio verranno revocate nei paesi serviti da Iberia.

A giugno Iberia mantiene un livello minimo di connettività aerea simile a quello di maggio, collegando Madrid con le isole spagnole (Isole Canarie e Baleari), Barcellona, Bilbao, Asturie, Vigo, La Coruña, Londra e Parigi.

A luglio e agosto Iberia, Iberia Express e Iberia Regional effettueranno voli per almeno 40 e 53 destinazioni, rispettivamente, con un totale di almeno 194 voli di andata e ritorno a settimana programmati per luglio e 359 ad agosto.

Ciò equivale al 21% della normale offerta di posti sulla rete a corto e medio raggio, che può aumentare al 35% all’aumentare della domanda.

Nella Spagna continentale, i servizi saranno ripresi ad Alicante, Almeria, Asturie, Barcellona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Malaga, Pamplona, San Sebastian, Santander, Santiago, Siviglia, Valencia e Vigo. Il Gruppo Iberia volerà anche a Tenerife Norte, Tenerife Sur, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura e La Palma nelle Isole Canarie, Maiorca, Minorca e Ibiza nelle Isole Baleari.

Iberia riprenderà anche voli europei a luglio ad Atene, Bruxelles, Dubrovnik, Ginevra, Lisbona, Londra, Milano, Monaco, Oporto, Parigi, Roma, Stoccolma, Venezia e Zurigo, nonché a Dakar in Senegal. Ad agosto si aggiungeranno Berlino, Bologna, Copenaghen, Dublino, Faro, Francoforte, Lione, Manchester, Marsiglia, Praga, Santorini e Tolosa, nonché Marraquesh in Marocco.

I clienti che già possiedono voucher per voli precedenti che sono stati cancellati o rifiutati possono usarli per le loro vacanze estive, poiché non ci sono date o altre restrizioni fintanto che il buono è valido.

Per massimizzare la flessibilità per i clienti in questi tempi instabili, Iberia non addebiterà alcuna penalità per il cambio di biglietti acquistati da oggi fino al 30 giugno per i voli fino al 31 dicembre. I clienti che decidono di posticipare il viaggio potranno modificare la data del viaggio una sola volta senza penalità, pagando l’eventuale differenza tariffaria.

Inoltre, i clienti in possesso di biglietti acquistati in precedenza per i voli fino al 31 agosto di quest’anno sono liberi di modificare la data senza penalità o di cambiarli con voucher validi fino al 30 dicembre 2021.

