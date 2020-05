News Brevi – 29.05.2020

I PILOTI AIR FRANCE PRONTI A TORNARE IN COCKPIT – Air France pone la sicurezza dei voli al centro della sua cultura aziendale. Con la graduale ripresa delle operazioni, che dovrebbe raggiungere circa il 15% della capacità normale entro la fine di giugno, la compagnia si sta preparando con entusiasmo ad accogliere nuovamente i clienti a bordo, nel rigoroso rispetto delle attuali misure di salute e sicurezza (leggi anche qui). Dei 4.000 piloti Air France, 2.300 saranno ai comandi degli aeromobili attualmente in servizio. Ad oggi, 75 dei 224 aeromobili che compongono la flotta di Air France sono attualmente in servizio. Per i piloti che non sono stati in grado di volare durante la crisi Covid-19, Air France ha predisposto un importante cockpit reintegration scheme per garantire il massimo livello di sicurezza a bordo dei suoi voli. Lo scopo è quello di mantenere le capacità dei piloti altamente qualificati al massimo livello possibile. Tra le altre cose, ciò comporta l’addestramento in uno dei 16 simulatori di Air France per tutti i piloti che non hanno volato di recente, la fornitura di un training kit, specific training courses e supporto personale, supervisionati da uno dei 470 istruttori, durante questo periodo di transizione. Per livelli di sicurezza ancora maggiori, Air France sta aumentando i suoi standard introducendo un’ulteriore sessione al simulatore da 2,5 a 3,5 ore, oltre alle quattro sessioni annuali obbligatorie. La compagnia aerea sta andando ancora oltre, aumentando il numero di atterraggi e decolli richiesti in un periodo di 90 giorni da tre a cinque. Jean Fernandez, EVP Flight Operations, Air France, ha dichiarato: “In questo eccezionale contesto, in cui la maggior parte dei nostri aerei è ancora a terra, abbiamo mantenuto un collegamento permanente con tutti i nostri piloti. Sappiamo che la priorità dei nostri clienti è la sicurezza del volo e per noi questo è assolutamente essenziale. Siamo pronti e tutto viene fatto per garantire che torniamo al servizio nelle migliori condizioni possibili, per assicurare a tutti un viaggio sicuro. I nostri piloti sono appassionati di ciò che fanno, al servizio dei nostri clienti”.

DELTA ESTENDE LA RINUNCIA ALLE COMMISSIONI DI MODIFICA – Mentre Delta sta ridefinendo gli standard del settore su pulizia e maggiore spazio a bordo per i clienti, sta anche continuando a offrire maggiore flessibilità se i piani di viaggio dei clienti cambiano durante la pandemia COVID-19. La compagnia estende la rinuncia alla commissione di modifica per i nuovi voli acquistati fino al 30 giugno, offrendo ai clienti la possibilità di modificare i loro piani senza costi per un anno dalla data di acquisto. Per i clienti i cui piani sono stati influenzati dalle modifiche degli orari o che desiderano ulteriori rassicurazioni, Delta offre anche maggiore flessibilità per prenotare nuovamente il viaggio entro il 30 settembre 2022. Delta ha inoltre limitato le tariffe per i viaggi negli Stati Uniti e in Canada fino al 30 giugno 2020, comprese tutte le cabine. Per supportare un’esperienza di volo sicura per i clienti e i dipendenti la compagnia ha preso diverse misure: blocco dei sedili centrali e occupazione al 50% in First Class e al 60% in altre cabine per offrire ai clienti più spazio; sanificazione del 100% dei voli prima dell’imbarco; imbarco back-to-front per ridurre la necessità che i clienti passino vicini; semplificazione del servizio di ristorazione per ridurre i punti di contatto a bordo; pulizia dell’aria della cabina con avanzati sistemi di filtrazione dell’aria, noti come filtri HEPA; richiesta a tutti i clienti di indossare una maschera.

DELTA: A GIUGNO RITORNANO DIVERSE ROTTE PRINCIPALI – Il Delta summer schedule continua a essere modellato dalla domanda dei clienti, dalle linee guida e dai regolamenti sui viaggi. Mentre il programma di giugno è significativamente ridotto rispetto allo scorso anno, i clienti vedranno il ritorno di diverse rotte principali, sia statunitensi che internazionali, che erano state precedentemente sospese a causa della pandemia COVID-19. Lo schedule di giugno rimane soggetto a modifiche a causa della natura in evoluzione di COVID-19. Le date di riavvio specifiche varieranno per rotte precedentemente sospese, con la revoca delle restrizioni di viaggio e altri requisiti operativi. Garantendo la connettività per i clienti con esigenze di viaggio critiche, Delta continua a fornire voli a tutti gli hub degli Stati Uniti e ai principali mercati, sebbene la frequenza sia notevolmente ridotta. Mentre Delta ha temporaneamente consolidato le operazioni in alcuni mercati serviti da più aeroporti, la compagnia aerea sta aggiungendo più voli al suo programma di giugno rispetto a maggio, principalmente ad Atlanta, New York e tra gli hub. Riguardo i collegamenti transatlantici, Delta prevede i seguenti collegamenti a giugno: Atlanta – Amsterdam; Atlanta – Francoforte; Atlanta – Lagos; Atlanta – London-Heathrow; Atlanta – Parigi-Charles De Gaulle; Detroit – Amsterdam; Detroit – London-Heathrow; New York-JFK – Amsterdam; New York-JFK – Parigi-Charles De Gaulle; New York-JFK – Tel Aviv. Il riavvio del servizio Delta in Nigeria è soggetto all’approvazione del governo. I voli Delta verso Francoforte e Londra operano anche come scheduled cargo service (leggi anche qui). Il programma del secondo trimestre di Delta è inferiore dell’85% rispetto allo scorso anno, con riduzioni dell’80% della U.S. domestic capacity e del 90% a livello internazionale.