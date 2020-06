Embraer riporta i risultati del primo trimestre 2020

Embraer ha consegnato cinque commercial jets e nove executive jets (cinque light e quattro large) nel primo trimestre 2020. Il firm order backlog alla fine del primo trimestre è di US$ 15,9 miliardi.

L’EBIT e l’EBITDA nel primo trimestre 2020 sono pari a US$ (46,9) milioni e US$ 9,3 milioni, rispettivamente, con un EBIT margin del -7,4% e un EBITDA margin dell’1,5%. Ciò si confronta con un EBIT di US$ (15,2) milioni (EBIT margin -1,8%) e un EBITDA di US $30,9 milioni (EBITDA margin del 3,8%) nel 1Q19.

I risultati del 1° trimestre 2020 includono voci speciali dovute all’impatto di COVID-19.

L’adjusted EBIT e l’adjusted EBITDA sono rispettivamente pari a US $8,7 milioni e US $64,9 milioni, con un adjusted EBIT margin dell’1,4% e un adjusted EBITDA margin del 10,2%.

Le perdite nette attribuibili agli azionisti di Embraer nel primo trimestre 2020 e le perdite per ADS sono rispettivamente di US$ (292,0) milioni e US$ (1,59). Adjusted net loss (escluse le voci speciali e l’imposta sul reddito differita e il contributo sociale) per il 1° trimestre 2020 pari a US$ (104,0) milioni, con un adjusted loss per ADS di US$ (0,57). L’adjusted net loss nel 1° trimestre 19 è stata pari a US$ (61,8) milioni, con una adjusted loss per ADS di US$ (0,34).

Embraer ha registrato un Free cash flow di US$ (676,5) milioni nel 1° trimestre 2020, in linea con il free cash flow di US$ (665,3) milioni registrato nel 1° trimestre 2019, che è storicamente negativo.

La liquidità di Embraer rimane solida poiché la Società ha chiuso il trimestre con una liquidità complessiva di US$ 2,500 miliardi e scadenze di debito maggiori a partire dal 2022 in poi. Il debito totale alla fine del 1° trimestre 2020 era di US$ 3,832 miliardi. Embraer continua a valutare ulteriori finanziamenti per migliorare ulteriormente la propria posizione in contanti.

Il segmento Commercial Aviation ha rappresentato il 22,2% dei ricavi consolidati nel 1° trimestre 2020, rispetto al 34,1% dei ricavi nel 1° trimestre 2019, poiché i ricavi sono diminuiti del 50,0% su base annua a causa delle minori consegne nell’attuale trimestre. La parte dei ricavi dovuta a Executive Jets è aumentata dal 14,2% nel 1° trimestre 2019 al 20,4% nel 1° trimestre 2020, poiché i ricavi del segmento sono aumentati del 10,4% nonostante le consegne più basse, grazie a un mix di consegne più favorevole.

Il Defense & Security segment ha registrato una riduzione dei ricavi del 16,9% nel 1° trimestre 2020 rispetto al 1° trimestre 2019; la sua parte nei ricavi totali della società è aumentata dal 21,8% nel 1° trimestre 2019 al 23,5% nel 1° trimestre 2020.

I ricavi per Services & Support sono scesi del 12,7% su base annua, a US$ 213,1 milioni nel trimestre, rappresentando il 33,6% dei ricavi consolidati nel 1° trimestre 2020, rispetto al 29,7% nel 1° trimestre 2019.

A causa dell’incertezza relativa alla pandemia di COVID-19, le financial and deliveries guidance della Società per il 2020 rimangono sospese al momento.

(Ufficio Stampa Embraer)