Lufthansa Group: il drastico calo dei viaggi aerei influisce in modo significativo sul risultato trimestrale

“Il traffico aereo globale ha subito un arresto virtuale negli ultimi mesi. Ciò ha avuto un impatto senza precedenti sui nostri risultati trimestrali. Alla luce della lentezza della ripresa della domanda, ora dobbiamo adottare misure di ristrutturazione di vasta portata per contrastare questo”, ha affermato Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG.

La compagnia riferisce oggi sui risultati del primo trimestre 2020, la cui pubblicazione era originariamente prevista per il 30 aprile ed era stata rinviata a causa degli effetti della crisi Coronavirus.

Le restrizioni ai viaggi imposte a causa della diffusione globale del coronavirus hanno avuto un impatto significativo sullo sviluppo degli utili di Lufthansa Group nel primo trimestre 2020. I ricavi del gruppo nel primo trimestre sono diminuiti del 18% a 6,4 miliardi di euro (anno precedente: 7,8 miliardi di euro). Le riduzioni dei costi compensano solo parzialmente il calo delle entrate nel trimestre. L’adjusted EBIT è stato pari a meno 1,2 miliardi di euro nel primo trimestre 2020 (anno precedente: meno 336 milioni di euro). L’utile netto ammonta a meno 2,1 miliardi di euro.

Le svalutazioni delle attività legate alla crisi e lo sviluppo negativo del valore delle coperture del carburante hanno avuto un impatto negativo significativo sull’utile netto nel trimestre. L’Adjusted free cash flow ammonta a 620 milioni di euro.

In totale le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno trasportato 21,8 milioni di passeggeri nei primi tre mesi, circa un quarto in meno rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso (-26,1%). Durante questo periodo il load factor è sceso di 4,7 punti percentuali, al 73,3%. La Freight capacity offerta è diminuita del 15% e i freight kilometers del 15,5%. Ciò si traduce in un cargo load factor del 62,5%, inferiore di 0,4 punti percentuali.

Nel mese di aprile, le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno registrato un calo del 98,1% su base annua del numero di passeggeri, pari a 241.000. L’offerta è diminuita del 96%, il load factor è sceso di 35,8 punti percentuali, al 47,5%. La Freight supply è stata inferiore del 60,7% rispetto ad aprile 2019, in particolare a causa della mancanza di capacità sui voli passeggeri. Al contrario, i freight kilometers venduti sono diminuiti solo del 53,1%, per cui il cargo load factor è aumentato di 11,5 punti percentuali, al 71,5%. I volumi di passeggeri e merci a maggio sono stati nuovamente significativamente inferiori rispetto all’anno precedente.

Le misure di sostegno statale assicurano la solvibilità della compagnia fino a quando non sarà in grado di generare fondi sufficienti dalle proprie risorse. Al 31 marzo 2020, la liquidità di Lufthansa Group ammontava a circa 4,3 miliardi di euro.

“Siamo riusciti a ridurre i costi fissi di un terzo in un breve periodo di tempo. Tuttavia, nella nostra attività operativa stiamo attualmente consumando circa 800 milioni di euro della nostra riserva di liquidità al mese. Inoltre, il rimborso dei biglietti aerei cancellati e il il rimborso delle passività finanziarie scadute avrà un prevedibile impatto negativo sullo sviluppo della nostra liquidità”, ha affermato Thorsten Dirks, Member of the Executive Board Digital and Finance at Deutsche Lufthansa AG.

“Per rimborsare rapidamente prestiti e coupon, dovremo aumentare in modo significativo il nostro annual free cash flow rispetto ai livelli pre-crisi, anche se la domanda globale di voli rimarrà al di sotto dei livelli pre-crisi per gli anni a venire. Ciò avrà successo solo se attueremo programmi di ristrutturazione in tutte le aree del Gruppo e concorderemo soluzioni innovative con i sindacati e i consigli di lavoro”, afferma Thorsten Dirks.

Lufthansa Group prevede di ridurre significativamente i costi unitari rispetto ai livelli pre-crisi. Tra l’altro, i costi fissi sono stati ridotti con short-time working per circa 87.000 dipendenti, il rinvio o l’annullamento di progetti pianificati e il rinvio di maintenance events. Inoltre, i programmi di ristrutturazione in corso presso Austrian Airlines e Brussels Airlines vengono ulteriormente intensificati. Brussels Airlines prevede di ridurre la flotta del 30% e la forza lavoro del 25%. Austrian Airlines ha deciso di ridurre la propria capacità a lungo termine ridimensionando la propria flotta del 20% e ha concordato di ridurre i costi del personale di circa il 20%. Programmi di ristrutturazione e riduzione dei costi saranno inoltre avviati in altre società di Lufthansa Group. Continuano i negoziati con i produttori di aeromobili su ampi rinvii di acquisizioni di aeromobili pianificate. Inoltre, la vendita di singole unità operative non core è in fase di esame a medio termine.

La riduzione delle performance di traffico di oltre il 95% nei mesi di aprile e maggio ha portato inizialmente il Gruppo a parcheggiare 700 dei suoi 763 aerei.

SWISS ha subito una perdita operativa di 84,1 milioni di CHF nel primo trimestre 2020 (rispetto a un utile operativo di 48,3 milioni di CHF nello stesso periodo dell’anno precedente). Anche i ricavi del primo trimestre sono scesi a CHF 923 milioni, circa il 20% in meno rispetto al livello dell’anno precedente (1° trimestre 2019: CHF 1,15 miliardi). SWISS ha trasportato il 21,4% in meno di passeggeri nei primi tre mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il load factor nel primo trimestre è stato del 73,3%, con un calo di 5,3 punti percentuali.

Markus Binkert, Chief Financial Officer di SWISS, afferma: “Una volta chiarito che avremmo dovuto affrontare una pandemia più lunga, abbiamo preso provvedimenti immediati per ridurre i nostri costi. E questi, insieme al sostegno finanziario di Lufthansa Group e alle garanzie di prestito fornite dalla Confederazione svizzera, ci consentiranno di colmare qualsiasi gap di liquidità. Inutile dire che faremo tutto il possibile per rimborsare tali prestiti con interesse con tutta la velocità possibile”.

Dal 23 marzo al 31 maggio SWISS ha mantenuto un orario minimo che comprende rotte selezionate in Europa da Zurigo e Ginevra e un servizio tre volte alla settimana tra Zurigo e New York / Newark negli Stati Uniti. Con le restrizioni di viaggio ora ridotte in Europa, la compagnia espanderà gradualmente i servizi di linea al 15-20% circa del suo programma originariamente previsto da giugno in poi.

Thomas Klühr, CEO di SWISS, spiega: “Ampliamo costantemente i nostri servizi da Zurigo e Ginevra, con l’obiettivo di ripristinare i collegamenti diretti intercontinentali che sono così vitali per l’economia, la politica, la società e il settore turistico della Svizzera. Sarà un processo graduale che richiederà da due a tre anni. Ma faremo del nostro meglio per offrire il miglior servizio possibile nelle attuali circostanze”. Al momento non è possibile fare previsioni sui risultati per il 2020 nel suo insieme, in considerazione della natura ancora altamente imprevedibile degli sviluppi attuali, dichiara SWISS.

La flotta di Austrian Airlines è stata messa a terra dal 19 marzo 2020 a seguito della pandemia. Anche se l’impatto di gran lunga maggiore si avvertirà nel secondo trimestre di quest’anno, lo sviluppo relativo alla crisi Coronavirus si riflette anche nei dati finanziari del primo trimestre: le entrate e il volume dei passeggeri della compagnia aerea sono entrambi diminuiti di circa un quarto rispetto al periodo dell’anno precedente.

“La pandemia ha colpito la nostra compagnia con piena forza”, afferma Wolfgang Jani, CFO di Austrian Airlines, commentando gli sviluppi. “Questo colpo si riflette anche nei nostri guadagni. Probabilmente vedremo gli effetti completi nei prossimi mesi. Tuttavia, è già ovvio oggi che ci vorranno anni per superare la crisi”.

Austrian Airlines ha trasportato 1,9 milioni di passeggeri nei primi tre mesi dell’anno in corso, con un calo del 27% rispetto al periodo comparabile del 2019. L’offerta in available seat kilometers ha dovuto essere ridotta del 19%. Il load factor è sceso al 68,2%.

I ricavi del primo trimestre sono diminuiti del 24%, a 287 milioni di euro e anche i ricavi operativi totali sono diminuiti del 24%, a 304 milioni di euro. L’adjusted EBIT è pari a meno 136 milioni di euro, con un calo del 37% rispetto all’anno precedente (1° trimestre 2019: meno 99 milioni di euro).

Austrian Airlines riprenderà le operazioni di volo il 15 giugno 2020, ma inizialmente a una capacità inferiore al normale. La compagnia aerea prevede una riduzione dell’offerta di volo legata alla pandemia a circa il 25-50% della sua normale produzione. “Naturalmente, anche i guadagni soffriranno enormemente. Stiamo solo riducendo il più possibile la perdita prevedibile dell’anno prendendo le opportune contromisure”, conclude il CFO Wolfgang Jani.

Da metà giugno le compagnie aeree di Lufthansa Group estenderanno significativamente i loro orari a circa 2.000 collegamenti settimanali con oltre 130 destinazioni in tutto il mondo. L’obiettivo è rendere nuovamente accessibili tante destinazioni per turisti e viaggiatori d’affari. Ieri l’Executive Board ha deciso di aumentare la capacità offerta a settembre fino al 40% del programma originale. Allo stesso tempo, il numero di destinazioni aumenterà al 70% del piano originale per i voli a lungo raggio e al 90% per i voli a corto raggio, al fine di offrire ai clienti la più ampia scelta possibile di destinazioni. A tal fine, nei prossimi tre mesi è in fase di elaborazione un’espansione graduale del programma di volo. In tal modo, la compagnia accelererà il percorso che ha già intrapreso per espandere la sua offerta turistica.

La compagnia prevede di aumentare la domanda solo gradualmente. Prevede ancora 300 aeromobili parcheggiati nel 2021 e 200 nel 2022. Anche dopo la fine della crisi, che dovrebbe concludersi nel 2023, il Gruppo prevede che la sua flotta rimarrà più piccola di 100 unità. Inizialmente si prevede anche un notevole calo della domanda per i service companies third-party business.

Le compagnie aeree di Lufthansa Group si sono preparate alla crescente domanda con ampie misure igieniche e l’introduzione di maschere obbligatorie a bordo. Per offrire ai propri clienti la massima flessibilità, le compagnie aeree del Gruppo continuano a offrire ai loro clienti numerose opzioni di cambio prenotazione.

L’incerto ulteriore sviluppo della pandemia continua a rendere impossibile fare una previsione precisa dell’andamento degli utili per il 2020. Lufthansa Group continua a prevedere un calo significativo dell’adjusted EBIT. “Anche in questa crisi unica stiamo lavorando duramente per difendere la nostra posizione di leader in Europa”, ha dichiarato Carsten Spohr.

(Ufficio Stampa Deutsche Lufthansa AG – Swiss International Air Lines – Austrian Airlines)