News Brevi – 03.06.2020

RYANAIR: IL TRAFFICO A MAGGIO 2020 – Ryanair Holdings ha rilasciato i dati di traffico del mese di maggio 2020. A maggio Ryanair ha trasportato 0,07 milioni di passeggeri, cioè 70.000 passeggeri (-99,5%). Lauda a maggio ha trasportato 0,0 milioni di passeggeri. In totale sono stati trasportati 70.000 passeggeri (-99,5%). Il dato annuale aggiornato mostra 121,0m di passeggeri trasportati (-17%), con load factor pari al 95%. A maggio Ryanair ha operato 701 scheduled flights (budget di oltre 70.000), inclusi una serie di rescue and medical flights per conto di vari governi dell’UE. A causa dei molteplici divieti e restrizioni di volo, Ryanair prevede di trasportare un traffico minimo anche nel mese di giugno.

BUZZ PIANIFICA I VOLI PER L’ESTATE 2021 DA PRAGA – Buzz (Ryanair Group) ha confermato che è in trattative avanzate con i principali tour operator per fornire voli charter verso Grecia, Turchia, Spagna e Italia nell’estate 2021, oltre ai servizi per le Isole Canarie e il Marocco già da novembre 2020. Buzz, compagnia aerea charter, ha una flotta di 47 aeromobili con basi in 4 paesi. Buzz offre anche low fare scheduled services per conto di Ryanair Group ed è in discussione con Ryanair Group per aumentare in modo sostanziale il numero di rotte da Praga il prossimo anno, dalle 33 esistenti. Michal Kaczmarzyk, CEO Buzz, ha dichiarato: “I consumatori e gli operatori turistici cechi non devono preoccuparsi dei posti al sole della prossima estate. Buzz è in trattative avanzate con i principali tour operator e con Ryanair Group per espandere i suoi servizi da Praga, per includere molte altre destinazioni in Grecia, Turchia, Italia, Spagna, Portogallo e Nord Africa per l’estate 2021. Non vediamo l’ora di finalizzare i negoziati e di annunciare i dettagli del nostro programma estivo 2021 nei prossimi mesi”.

PRATT & WHITNEY APRE LE NOMINATION PER IL MILITARY ENGINES CHAMBERLAIN AWARD – Pratt & Whitney informa che sono aperte le nomination per il 26th annual William G. Chamberlain Military Customer Service Award. I Pratt & Whitney customers sono incoraggiati a compilare il modulo di candidatura entro il 3 luglio 2020. William G. Chamberlain, “Dean of Pratt & Whitney Field Service Representatives”, ha servito i Pratt & Whitney military and commercial customers dal 1926 al 1961. Chamberlain ha fissato gli standard per il customer service e questo premio onora la sua eredità, riconoscendo i dipendenti che hanno reso eccezionali contributi alla customer satisfaction. I military customers e i Pratt & Whitney Military Engines employees sono incoraggiati a nominare un candidato che abbia fornito un customer service di rilievo. Il vincitore verrà annunciato durante un futuro Military Engines employee meeting.