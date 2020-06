IATA: primi segnali di ripresa dopo un mese di aprile disastroso

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che la domanda di servizi aerei sta iniziando a riprendersi dopo aver toccato il fondo in aprile. La domanda di passeggeri ad aprile (misurata in RPK), è precipitata del 94,3% rispetto ad aprile 2019, poiché le restrizioni di viaggio relative a COVID-19 hanno praticamente bloccato i viaggi aerei nazionali e internazionali. Questo è un tasso di declino mai visto nella storia delle serie di traffico IATA, che risale al 1990.

Più recentemente, i dati mostrano che i totali dei voli giornalieri sono aumentati del 30% tra il punto più basso del 21 aprile e il 27 maggio. Ciò principalmente per domestic operations su una base molto bassa (5,7% della domanda del 2019). Sebbene questo aumento non sia significativo per la dimensione globale del settore del trasporto aereo, suggerisce che l’industria ha visto il fondo della crisi, a condizione che non vi siano ricorrenze. Inoltre, è il primo segnale di inizio del probabile lungo processo di ristabilimento della connettività.

“Aprile è stato un disastro per l’aviazione poiché i viaggi aerei si sono quasi completamente fermati. Ma aprile potrebbe anche rappresentare il nadir della crisi. I numeri dei voli sono in aumento. I paesi stanno iniziando a revocare le restrizioni alla mobilità. E la fiducia delle imprese sta mostrando miglioramenti in mercati chiave come Cina, Germania e Stati Uniti. Questi sono segnali positivi, mentre iniziamo a ricostruire il settore. I germogli verdi iniziali impiegheranno del tempo – forse anni – a maturare”, ha dichiarato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

IATA ha calcolato che entro la prima settimana di aprile, i governi nel 75% dei mercati monitorati hanno completamente vietato l’ingresso, mentre un ulteriore 19% aveva restrizioni di viaggio limitate o requisiti di quarantena obbligatori per gli arrivi internazionali. Gli aumenti di volo iniziali si sono concentrati sui mercati nazionali. I dati di fine maggio mostrano che i livelli di volo in Repubblica di Corea, Cina e Vietnam sono aumentati fino al 22-28% in meno rispetto all’anno precedente. Anche le ricerche di viaggi aerei su Google sono aumentate del 25% entro la fine di maggio rispetto al minimo di aprile, sebbene si tratti di un aumento da una base molto bassa e comunque inferiore del 60% rispetto all’inizio dell’anno.

La domanda passeggeri internazionale di aprile è crollata del 98,4% rispetto ad aprile 2019, in peggioramento rispetto al calo del 58,1% registrato a marzo. La capacità è scesa del 95,1% e il load factor è precipitato di 55,3 punti percentuali, al 27,5%.

Il traffico di aprile delle compagnie aeree in Asia-Pacifico è crollato del 98,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, peggiorato da un calo del 70,2% a marzo. La capacità è scesa del 94,9% e il load factor si è ridotto di 49,9 punti percentuali, al 31,3%.

La domanda di aprile dei vettori europei è crollata del 99,0%, in netto calo rispetto al calo del 53,8% di marzo. La capacità è scesa del 97% e il load factor si è ridotto di 58 punti percentuali, al 27,7%.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato una contrazione del traffico del 97,3% ad aprile, rispetto a un calo della domanda del 50,3% a marzo. La capacità è crollata del 92,3% e il load factor è diminuito al 27,9%, in calo di 52,9% punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I vettori nordamericani hanno registrato un calo del traffico del 98,3% ad aprile, da un calo del 54,7% a marzo. La capacità è scesa del 94,4% e il load factor è sceso di 57,2 punti percentuali, al 25,7%.

Il domestic traffic è sceso dell’86,9% ad aprile, con i declini più ripidi registrati in Australia (-96,8%), Brasile (-93,1%) e Stati Uniti (-95,7%). Questo rappresenta un netto deterioramento rispetto a un calo del 51,0% a marzo. La domestic capacity è scesa del 72,1% e il load factor è sceso di 44,3 punti percentuali, al 39,5%.

“Per l’aviazione, aprile è stato il mese più crudele. I governi hanno dovuto intraprendere azioni drastiche per rallentare la pandemia. Ma questo è arrivato con il costo economico di una recessione globale traumatica. Le compagnie aeree saranno fondamentali per la ripresa economica. È fondamentale che l’industria aeronautica sia pronta con misure di biosicurezza di cui i passeggeri e gli addetti al trasporto aereo hanno fiducia. Ecco perché la rapida attuazione delle International Civil Aviation Organization (ICAO) global guidelines per il riavvio in sicurezza dell’aviazione sono la priorità”, ha detto de Juniac.

L’ICAO Council “Takeoff: Guidance for Air Travel through the COVID-19 Public Health Crisis” (leggi anche qui) è il quadro autorevole e completo di misure temporanee basate sul rischio per le operazioni di trasporto aereo durante la crisi COVID-19. Sono state sviluppate attraverso ampie consultazioni con i governi, World Health Organization, IATA, Airports Council International (ACI World), Civil Air Navigation Services Organization (CANSO), International Coordinating Council of Aerospace Industries Associations (ICCAIA).

“Supportiamo pienamente le sue raccomandazioni e non vediamo l’ora di lavorare con i governi per un’implementazione ben coordinata. Il mondo non può permettersi di ritardare”, ha detto de Juniac.

