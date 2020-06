Emirates offre voli per passeggeri verso 29 città e riprende i transiti attraverso il suo hub di Dubai

In seguito all’annuncio dell’UAE Federal Government di revoca delle restrizioni, dal 15 giugno Emirates offrirà servizi passeggeri verso altre 16 città sui suoi aeromobili Boeing 777-300ER. Con restrizioni di viaggio che rimangono in vigore nella maggior parte dei paesi, si ricorda ai clienti di controllare i requisiti di entrata e uscita prima del viaggio.

I voli per le seguenti città saranno disponibili per la prenotazione su emirates.com o tramite agenzie di viaggio: Bahrein, Manchester, Zurigo, Vienna, Amsterdam, Copenaghen, Dublino, New-York JFK, Seul, Kuala Lumpur, Singapore, Giacarta, Taipei, Hong Kong, Perth e Brisbane.

Inoltre, a partire dall’8 giugno, Emirates offrirà voli da Karachi, Lahore e Islamabad per i viaggiatori che desiderano collegarsi ad altre destinazioni Emirates.

Con questo ultimo annuncio, Emirates offrirà voli passeggeri insieme alle sue scheduled cargo operations da Dubai a 29 città, compresi i voli esistenti per Londra Heathrow, Francoforte, Parigi, Milano, Madrid, Chicago, Toronto, Sydney, Melbourne e Manila (dall’11 giugno).

I clienti possono prenotare voli tra destinazioni nell’Asia Pacifico, in Europa o nelle Americhe, con un comodo collegamento a Dubai, purché soddisfino i requisiti di accesso ai viaggi e all’immigrazione del proprio paese di destinazione.

Lavorando a stretto contatto con le autorità degli Emirati Arabi Uniti, Emirates continua ad adottare un approccio misurato e graduale alla ripresa dei voli e alla ricostruzione dei collegamenti tra Dubai e il mondo.

Emirates ha implementato una serie completa di misure in ogni fase del percorso per garantire la sicurezza dei suoi clienti e dipendenti a terra e in volo, compresa la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti maschere, guanti, salviettine disinfettanti per tutti i clienti.

Si ricorda ai clienti che restano in vigore restrizioni di viaggio e che i viaggiatori saranno accettati sui voli solo se rispettano i requisiti di ammissibilità e criteri di ingresso dei rispettivi paesi di destinazione.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)