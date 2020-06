Airbus nomina il nuovo President Asia-Pacific

Airbus ha nominato Anand Stanley come President Airbus Asia-Pacific, in vigore dal 1° luglio 2020.

Con base a Singapore, Anand Stanley guiderà la strategia e il posizionamento futuro di Airbus e delle sue divisioni in tutta la regione. In questo ruolo avrà la responsabilità per commercial aircraft sales and customer affairs, group-wide government affairs, industrial and joint venture partnerships, nonché delle operazioni locali presso i siti Airbus in tutta la regione.

Anand Stanley riferisce a Christian Scherer, Chief Commercial Officer e Head of International di Airbus, e lavorerà a stretto contatto con gli Heads of Region delle Airbus Helicopters and Defence and Space divisions che hanno sede presso l’Asia-Pacific headquarters in Singapore.

Anand Stanley è entrato in Airbus nel 2018 come President & Managing Director of Airbus India, dove ha supervisionato lo sviluppo del business di Airbus e ha avanzato la posizione dell’azienda con le principali parti interessate, tra cui clienti, agenzie governative e partner del settore.

Prima di entrare in Airbus, Anand Stanley ha ricoperto posizioni di rilievo nei mercati aerospaziale civile, della difesa e degli elicotteri, nonché nella gestione strategica e nella pianificazione di fusioni e acquisizioni, avendo lavorato con Linde Group, UTC, Pratt & Whitney, Lockheed Martin, Sikorsky. Nel corso della sua carriera ha lavorato ampiamente a livello internazionale, con oltre due decenni di coinvolgimento in Asia e nella regione del Pacifico.

“Anand ha portato una vasta esperienza in Airbus e ha gestito le operazioni della società in India con risultati molto positivi”, ha affermato Christian Scherer. “La sua comprovata esperienza lo rende la scelta giusta per guidare Airbus nel key Asia-Pacific market. Sappiamo di poter contare su Anand per concentrarci sul supporto ai nostri clienti in questi tempi difficili, sviluppando al contempo la nostra posizione di partner leader per il settore aerospaziale nella regione”.

Anand Stanley ha conseguito un MBA presso l’Università della Virginia-Darden negli Stati Uniti, una laurea in ingegneria presso la Andhra University e un diploma post-laurea presso l’IMI-Delhi.

Anand Stanley succede a Patrick de Castelbajac, che sta lasciando Airbus.

“A nome di tutti noi di Airbus, vorrei ringraziare il mio amico Patrick per il suo contributo e il suo forte impegno durante i suoi anni con Airbus e gli auguro il meglio nel suo futuro personale e professionale”, ha aggiunto Christian Scherer.

