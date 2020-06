L’Aeroporto di Trapani riparte con Albastar: due nuove rotte per Milano e Cuneo

E’ stata presentata all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi la nuova collaborazione con la compagnia spagnola Albastar che porterà, a partire dal 10 luglio, due nuove rotte per Cuneo Levaldigi e per Milano Malpensa, con possibilità di nuove rotte già nella stagione Summer 2020.

Erano presenti all’incontro, che si è volto in collegamento virtuale tra Trapani, Milano, Londra e Catania, per Airgest, società di gestione dell’aeroporto, il presidente Salvatore Ombra e il direttore generale Michele Bufo. Per Albastar, da Milano Giancarlo Celani, chief commercial officer & deputy C.E.O di Albastar, da Catania il presidente Daniela Caruso e l’accountable manager, comandante Gaetano Cannone, da Londra l’amministratore delegato Michael Harrington.

I biglietti sono già in vendita dal 14 maggio sul sito www.albastar.es e hanno già avuto un buon riscontro di pubblico. La tariffa parte da 50,00 euro per i voli da Cuneo e 59,00 euro per i voli da Milano Malpensa, con tasse e bagagli di cabina e stiva inclusi.

Albastar è una compagnia aerea privata spagnola in possesso dei più elevati standard operativi e di sicurezza, con stabile organizzazione in Italia. Il vettore è stato fondato dal 2009 da imprenditori siciliani e opera voli charter e di linea dalle basi di Palma di Maiorca, Milano Malpensa e Bergamo e, dal 2015, è in Sicilia con voli diretti su Catania e Palermo.

I voli da e per Trapani, partiranno il venerdì ed il lunedì, nella fascia pomeridiana, e saranno operati con la flotta di Boeing 737-800 del vettore, configurati con 189 posti in classe unica.

La presidente di Albastar, Daniela Caruso, ha sottolineato che Albastar è spagnola di nascita, Palma di Maiorca per la precisione, ma ha un cuore siciliano.

Giancarlo Celani, chief commercial officer & deputy C.E.O di Albastar, non ha nascosto la gravità della situazione attuale a causa della pandemia. Secondo Celani la stagione estiva è ormai compromessa, con la previsione che la Spagna sarà uno dei primi mercati a riprendersi.

L’Amministratore Delegato di Albastar, Michael Harrington, sottolinea che riprendere a luglio è un obiettivo certamente ambizioso, con un certo ottimismo dal lato commerciale riguardo il booking.

Michele Bufo, direttore generale di Airgest, ricorda che l’idea di aggiungere Albastar alle compagnie aeree che volano da Trapani Birgi è nata al TTG Travel Experience di Rimini due anni fa, sviluppata poi in modo fruttuoso, arrivando ora ad annunciare i due nuovi collegamenti bisettimanali per Milano Malpensa e Cuneo.

Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, afferma: “Iniziare un progetto nuovo in questo momento è eroico. Con questo spirito fattivo cercheremo di riparare i danni del Covid che stimiamo ad oggi sui due milioni di euro”.

E’ stata rimarcata l’importanza di lavorare in modo coeso tra le istituzioni locali e l’aeroporto di Trapani, perseguendo un obiettivo comune, per valorizzare e sostenere l’area geografica servita.

Giancarlo Celani, chief commercial officer & deputy C.E.O di Albastar, ha proseguito: “Nonostante la consapevolezza di un momento storico a dir poco complesso per il settore dell’aviazione commerciale e del turismo puntiamo ad incrementare le nostre rotte offrendo tariffe accessibili, includendo anche il bagaglio da stiva per andare incontro alle esigenza della clientela. Alle due rotte per Cuneo e Milano Malpensa, seguirà una programmazione invernale da dicembre, attualmente in fase di pianificazione. L’auspicio è che Trapani, oltre a rappresentare l’aeroporto della nostra ripartenza, diventi un punto di riferimento anche futuro e in quest’ottica il 31 luglio festeggeremo qui i dieci anni dal nostro primo volo”.

Celani ha sottolineato che saranno fondamentali in tempi brevi, per non scoraggiare i viaggiatori, regole uniformi e omogenee per tutti in materia di distanziamento a bordo, normative sanitarie e politica dei bagagli a mano. Ha auspicato inoltre la cancellazione dei vincoli riguardo la riduzione di capacità, al momento consentita al 66%.

(Redazione Md80.it – Paolo “JT8D” – Photo Credits: Albastar – Airgest)