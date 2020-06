Lufthansa Group espande significativamente il flight schedule fino a settembre

Le compagnie aeree di Lufthansa Group stanno espandendo significativamente i loro servizi nelle prossime settimane e mesi. Questo vale sia per i voli a corto raggio che per quelli a lungo raggio. L’obiettivo nell’espansione degli orari dei voli è di offrire nuovamente il maggior numero possibile di destinazioni.

A settembre, ad esempio, il 90% di tutte le destinazioni a corto e medio raggio inizialmente pianificate e il 70% delle destinazioni a lungo raggio saranno nuovamente servite. I clienti che pianificano le vacanze autunnali e invernali hanno ora accesso a una rete globale di connessioni globali attraverso tutti gli hub del Gruppo.

Il solo brand principale Lufthansa volerà più di 100 volte a settimana verso destinazioni in Nord America attraverso i suoi hub di Francoforte e Monaco in autunno. Sono previsti circa 90 voli settimanali in Asia, oltre 20 in Medio Oriente e oltre 25 in Africa. In Africa, ad esempio, ci saranno di nuovo voli per Windhoek e Nairobi, in Medio Oriente per Beirut e Riyad, nel Nord America per Houston, Boston e Vancouver, in Asia per Hong Kong e Singapore.

Sulle rotte a corto e medio raggio, Lufthansa offrirà un totale di 1.800 collegamenti settimanali da settembre in poi. Ci saranno 102 destinazioni da Francoforte e 88 da Monaco, tra cui Malaga, Alicante, Valencia, Napoli, Rodi, Palermo, Faro, Madeira, Olbia, Dubrovnik, Reykjavik e molte altre destinazioni estive da Francoforte.

Molte delle destinazioni riprese sono già oggi, 4 giugno, implementate nei sistemi di prenotazione e possono quindi essere prenotate. Tutte le destinazioni vengono aggiornate quotidianamente su lufthansa.com e sui siti web dei rispettivi vettori del Gruppo.

Lufthansa ha ampliato il suo concetto di servizio il 1° giugno. I clienti ricevono una salvietta disinfettante prima di ogni volo. Sui voli a corto e medio raggio in Business Class, verranno riattivati il servizio bevande e il normale servizio pasti. Sui voli a lungo raggio, agli ospiti di tutte le classi verrà nuovamente offerta la solita gamma di bevande. In First e Business Class, i clienti potranno ancora una volta scegliere tra una vasta gamma di piatti. In Economy Class, i clienti continueranno a ricevere un pasto. Durante il servizio continuano ad essere rispettate le rigide normative igieniche.

Da luglio in poi, gli aerei Austrian Airlines decolleranno su voli a lungo raggio regolari per la prima volta da metà marzo. Bangkok, Chicago, New York (Newark) e Washington saranno quindi disponibili con un massimo di tre voli settimanali. Il primo aereo a lungo raggio decollerà per New York alle 10:15 del 1° luglio. In Europa, le seguenti destinazioni saranno aggiunte alle quasi 40 destinazioni già annunciate: Bologna, Firenze, Mosca, Podgorica, Roma, Sibiu, Venezia e Zagabria. Il Cairo verrà aggiunto al portafoglio del Medio Oriente. Inoltre, Austrian Airlines offrirà i seguenti holidays charter a partire da luglio: Chania, Corfù, Heraklion, Karpathos, Kos, Rodi, Santorini e Zante. Anche Keflavik rientra nel programma come destinazione charter. Il vettore aereo austriaco sta aumentando anche il numero settimanale di voli a luglio per destinazioni che saranno servite da metà giugno in poi. Fatte salve le nuove restrizioni ufficiali, l’offerta di luglio aumenterà quindi dal 5 al 20% rispetto all’anno precedente. Il programma di volo per agosto è attualmente in preparazione.

“La domanda di giugno è buona, tenuto conto delle circostanze. Ciò significa che possiamo continuare ad aumentare la nostra capacità”, afferma Andreas Otto, CCO di Austrian Airlines. “Sono particolarmente lieto che i voli a lungo raggio possano finalmente decollare di nuovo a luglio, in quanto sono particolarmente importanti per l’Austria”.

SWISS prevede di servire circa l’85% delle destinazioni servite prima della crisi, con circa un terzo della sua capacità su queste rotte. Il focus iniziale sarà sui servizi europei da Zurigo e Ginevra. Questi includono tutte le principali città europee come Amsterdam, Bruxelles, Londra, Madrid, Milano, Parigi, Roma, Stoccolma, Varsavia, Vienna e destinazioni turistiche tra cui Bilbao, Brindisi, Cork, Malta, Porto, Palermo, Palma di Maiorca, Sylt, Valencia, Venezia e altre. Ulteriori destinazioni intercontinentali verranno inoltre reintrodotte nella rete. SWISS amplierà gradualmente la sua rete di rotte nelle prossime settimane e mesi. In conformità con i requisiti di ingresso dei paesi interessati, questo autunno dovrebbe essere offerto di nuovo circa un terzo dell’attuale volume di volo e circa l’85% di tutte le destinazioni servite prima della crisi.

Eurowings sta espandendo in modo significativo il suo programma di volo sia per i viaggiatori d’affari che leisure e prevede di volare di nuovo verso l’80% delle sue destinazioni nel corso dell’estate. L’interesse per destinazioni di vacanza come Italia, Spagna, Grecia e Croazia sta crescendo. Questo è il motivo per cui Eurowings riporterà in volo dal 30 al 40% della sua capacità di volo a luglio, con particolare attenzione ai voli da Düsseldorf, Amburgo, Stoccarda e Colonia/Bonn.

Quando pianificano il viaggio, i clienti devono tenere conto delle attuali normative di entrata e quarantena delle rispettive destinazioni. Durante l’intero viaggio, possono essere imposte restrizioni a causa di norme più severe in materia di igiene e sicurezza, ad esempio con tempi di attesa più lunghi ai punti di controllo di sicurezza dell’aeroporto.

Dall’8 giugno in poi, gli ospiti di tutti i voli Lufthansa ed Eurowings sono obbligati a indossare a bordo coperture per bocca e naso. Le Condizioni generali di trasporto saranno modificate di conseguenza. Lufthansa raccomanda inoltre ai passeggeri di indossare una copertura durante l’intero viaggio, ovvero anche prima o dopo il volo, in aeroporto, ogni volta che la distanza minima richiesta non può essere garantita senza restrizioni.

(Ufficio Stampa Lufthansa, Swiss International Air Lines, Austrian Airlines, Eurowings)