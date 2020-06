Il network Qatar Airways si espande a oltre 40 destinazioni

La ricostruzione graduale del network da parte di Qatar Airways prosegue con Bangkok, Barcellona, Islamabad, Karachi, Lahore, Peshawar, Singapore e Vienna che riprendono i voli questa settimana, facendo crescere la rete globale della compagnia aerea a oltre 170 voli settimanali verso oltre 40 destinazioni. La compagnia aerea ha anche annunciato l’imminente ripresa dei voli per Berlino, Dar es Salaam, New York, Tunisi e Venezia (leggi anche qui), aumentando i servizi per Dublino, Milano e Roma a voli giornalieri.

Mantenendo una rete globale che non è mai scesa al di sotto delle 30 destinazioni, Qatar Airways ha guidato l’industria in questi tempi difficili diventando la più grande compagnia aerea internazionale negli ultimi due mesi sia in termini di available seat capacity che di passenger kilometres transported. Ciò ha consentito al vettore di accumulare un’esperienza senza eguali nel trasporto di passeggeri in modo sicuro e affidabile durante questi periodi incerti.

L’ampia rete di voli Qatar Airways verso oltre 40 destinazioni in sei continenti ha fatto sì che sia rimasta aggiornata con le ultime procedure aeroportuali internazionali e abbia messo in atto le più avanzate misure di sicurezza e igiene a bordo dei suoi aeromobili e nell’Hamad International Airport, recentemente votato come Il miglior aeroporto del Medio Oriente per il sesto anno consecutivo.

Per garantire che i viaggiatori possano pianificare i loro viaggi in tutta tranquillità, la compagnia aerea ha anche esteso le sue politiche di prenotazione per offrire una scelta ancora più ampia ai suoi passeggeri. La compagnia aerea consentirà cambi di data illimitati e i passeggeri possono cambiare la loro destinazione tutte le volte che ne hanno bisogno se si trova entro 5.000 miglia dalla destinazione originale. La compagnia aerea non addebiterà alcuna differenza tariffaria per i viaggi completati prima del 31 dicembre 2020, dopodiché verranno applicate le regole tariffarie. Tutti i biglietti prenotati per un viaggio fino al 31 dicembre 2020 saranno validi per due anni dalla data di emissione. Per i termini e le condizioni completi, visitare www.qatarairways.com/RelyOnUs.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)