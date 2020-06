I dati ACI World rivelano il punto di svolta della pandemia

Airports Council International (ACI) World riferisce che il traffico passeggeri globale è diminuito del -55,9% anno su anno entro la fine di marzo a causa della pandemia COVID-19 che si sta svolgendo. Ciò ha seguito un calo del -10,7% a febbraio.

Il traffico passeggeri globale ha registrato un calo complessivo del -22,7% nel primo trimestre del 2020. La media mobile a 12 mesi per l’industria globale è entrata in territorio negativo, attestandosi al -3,1% alla fine del mese.

L’effetto sul settore del trasporto merci non è stato ancora così significativo a marzo, con volumi globali in calo del -14,4% rispetto a marzo 2019 e con un calo del -6,9% nel primo trimestre 2020. La media mobile a 12 mesi ha continuato a essere negativa al -3,8% entro la fine del mese.

ACI raccoglie e analizza i dati da un campione significativo di aeroporti che forniscono rapporti periodici sulle passenger and air freight statistics, che fanno parte della fonte più completa al mondo di dati aeroportuali.

“La seconda settimana di marzo è stata una svolta per la reazione alla pandemia di COVID-19, quando i governi nazionali hanno messo in atto rigide misure di confinamento che hanno portato il settore a un arresto virtuale”, ha dichiarato Angela Gittens, ACI World Director General.

“Mentre l’impatto della crisi sul traffico passeggeri è stato principalmente nell’area Asia-Pacifico a febbraio, i dati di marzo hanno mostrato la sua diffusione in tutto il mondo, interessando sia i mercati nazionali che quelli internazionali”.

“I global freight volumes non sono stati influenzati nella stessa misura del traffico passeggeri. La necessità di spostare le spedizioni sensibili al tempo e le forniture vitali, comprese le forniture mediche urgenti e le merci per sostenere l’economia globale, hanno aiutato l’industria del trasporto merci ad evitare il livello di declino della domanda registrato dal segmento del traffico passeggeri”.

Riguardo il passenger traffic, i mercati internazionali e nazionali hanno registrato cali senza precedenti, rispettivamente del -62,4% e -50,6%. La media mobile a 12 mesi per il segmento internazionale è pari al -2,6%, per il segmento domestico al -3,4%.

Tra i principali mercati regionali, l’Asia-Pacifico continua a essere il più colpito, con un calo del -77,6% a marzo per il mercato internazionale e del -54,4% per il mercato domestico. Il Medio Oriente ha registrato una perdita del -58,6%.

Anche il Nord America e l’Europa sono stati gravemente colpiti dalla crisi in corso, perdendo oltre la metà del loro traffico internazionale a marzo (rispettivamente -50,4% e -60,1%). Tali perdite significative hanno portato le medie mobili a 12 mesi a -7,7% per l’Asia-Pacifico, -1,1% per il Nord America e -1,8% per l’Europa.

I guadagni dell’Africa nei primi due mesi del 2020 sono stati cancellati da perdite significative a marzo (-46,0%), portando le cifre dei passeggeri totali per il primo trimestre a -11,1%. La buona performance della regione America Latina-Caraibi all’inizio dell’anno è stata compensata da una perdita del -41,1% a marzo rispetto all’anno precedente.

Riguardo il trasporto merci, l’international freight market si è spostato significativamente in territorio negativo a marzo, con una perdita del -15,7% rispetto al leggero guadagno del +0,4% a febbraio. Per il terzo mese consecutivo, il domestic freight ha continuato la sua tendenza al ribasso raggiungendo il -11,1% per il mese, in calo dal -2,4% a febbraio e -4,4% a gennaio. Di conseguenza, i dati sul trasporto merci totale di marzo e la media mobile a 12 mesi hanno registrato cali significativi, rispettivamente del -14,4% e del -3,8%.

L’impatto della pandemia COVID-19 ha iniziato a manifestarsi in tutti i principali freight markets. Il calo globale a due cifre registrato a marzo è stato trainato principalmente dall’Asia-Pacifico (-17,2%) e dall’Europa (-16,4%). Il Nord America, d’altra parte, ha registrato un calo meno significativo, pari al -6,6%, dei volumi di merci totali, mitigato da una riduzione relativamente modesta del suo traffico interno, pari al -1,6%. Il North America international freight market, tuttavia, ha mostrato segni di debolezza con un calo del -13,8% per il mese di marzo.

Medio Oriente (-17,9%), Africa (-20,8%) e America Latina-Caraibi (-23,4%) hanno registrato un calo in linea con i principali mercati a marzo 2020.

(Ufficio Stampa ACI World)